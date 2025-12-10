Espana agencias

Ferraz recibe una denuncia interna por "comportamientos machistas" contra el presidente de la Diputación de Lugo

La dirección federal del PSOE recibió este lunes 8 de diciembre una denuncia anónima contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, en la que ya está trabajando la Oficina contra el Acoso, según han confirmado fuentes socialistas. El PSdeG sin embargo, asegura no tener constancia de esta denuncia en contra del también secretario provincial de Lugo y alcalde de Monforte.

La denuncia recibida por el canal interno que Ferraz puso a disposición de posibles víctimas describe "comportamientos machistas" del dirigente socialista según describen otras fuentes socialistas consultadas por Europa Press que aseguran que el PSOE es el "primer interesado" en que el caso se resuelva.

El PSOE recibe una nueva denuncia, en este caso contra el dirigente gallego, en plena escalda de la crisis provocada por el 'caso Salazar' después de que dos mujeres presentaran sendas denuncias en Ferraz por comportamientos inadecuados del exdirigente del Gobierno y del PSOE, Francisco Salazar.

La crisis se desató por la tardanza del PSOE en contactar con las denunciantes, con las que no contactó hasta pasados cuatro meses de que trasladaran su caso al partido, hasta el punto que el presidente y secretario general, Pedro Sánchez, llegó a asumir "en primera persona" la responsabilidad.

EL PSOE DE GALICIA "NO TIENE CONSTANCIA"

Este martes el programa 'Código 10' del canal de televisión 'Cuatro' publicó que el canal interno habilitado por el Partido Socialista para comunicar casos de acoso había recibido un total seis denuncias internas que alertan de supuestos casos de acoso a mujeres vinculadas con el partido por parte de Tomé.

Consultadas al respecto, fuentes del PSdeG han sostenido que no tienen constancia de "ninguna denuncia" contra el dirigente del partido en Lugo y que tuvieron que esperar a ver el programa de televisión para conocer los hechos que se le atribuyen.

Estas fuentes, además, recuerdan que el partido habilitó un canal interno, gestionado por personal externo, en el que se guarda la confidencialidad tanto del o la denunciante como de la persona denunciada y que en la mañana de este miércoles no tenían ninguna información oficial sobre este asunto.

Preguntado al respecto por Europa Press, el propio José Tomé se ha remitido a una comparecencia en los medios que tendrá a las 11:30 horas de este miércoles en el Ayuntamiento de Monforte.

