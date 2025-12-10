El presidente de la Diputación de Lugo tacha de "falsas" las denuncias por acoso y anuncia medidas legales

El impacto de las denuncias internas en su contra ha dejado una huella profunda en sus entornos personal y laboral, tal como subrayó José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo y secretario general del PSOE en la provincia, durante una declaración pública realizada en Monforte de Lemos. El dirigente describió la situación como un daño difícil de revertir y afirmó que, pese a no contar con confirmación oficial ni pruebas concluyentes, las acusaciones han repercutido con severidad en su vida privada y profesional. Según reportó el medio que cubrió el pronunciamiento, Tomé rechazó de manera tajante las acusaciones de acoso sexual y anunció su intención de recurrir a la vía judicial para defender su reputación y derechos.

La controversia surgió tras la difusión de un episodio del programa televisivo ‘Código 10’, emitido por la cadena Cuatro el martes por la noche, en el que se dio a conocer la existencia de seis denuncias internas por presunto acoso a mujeres contra Tomé. Estas denuncias habrían sido registradas en el canal interno del PSOE destinado a alertar sobre casos de acoso en el seno del partido. El medio que cubrió la noticia señaló que la emisión del programa precipitó una rápida reacción por parte del dirigente, quien consideró que la difusión pública del caso agrava el daño reputacional al que se ve expuesto.

En su comparecencia, Tomé explicó delante de los periodistas que ninguna instancia del PSOE ni autoridad judicial le había hecho llegar notificación formal respecto a estas alegaciones. Remarcó que desconoce el alcance y contenido específico de las denuncias, según indicó el mismo canal. “Porque esto hace muchísimo daño, un daño muy difícil de restituir porque, por mucho que sea mentira, algo queda”, manifestó Tomé, en declaraciones recogidas por el medio presente.

Tal como detalló la fuente original, el presidente provincial insistió en su exigencia de un proceso con garantías de transparencia, igualdad y pleno respeto al derecho a la defensa. En esta línea, confirmó que fundamentará sus próximas acciones en la búsqueda de esclarecimiento, dejando abierta la posibilidad de emprender medidas legales para reivindicar su imagen personal e institucional. El medio destacó que Tomé reiteró la gravedad de verse envuelto en acusaciones que, según sus palabras, carecen de justificación y respaldo documental hasta ese momento.

De acuerdo con la información difundida por el medio, la dirección nacional del PSOE confirmó la mañana siguiente a la emisión de ‘Código 10’ haber recibido el lunes 8 de diciembre una denuncia anónima contra Tomé. Esta denuncia se refería a actitudes consideradas machistas y fue canalizada a través del sistema interno del partido diseñado para este tipo de reportes. El canal de denuncias, detalló el medio, está gestionado por una entidad externa siguiendo directrices internas y normativas de confidencialidad, lo que garantiza la protección de la identidad de todas las partes involucradas y el tratamiento imparcial de las acusaciones.

En el ámbito regional, fuentes del Partido dos Socialistas de Galicia (PSdeG) indicaron al medio que tampoco existía, hasta ese momento, notificación oficial, interna ni externa, sobre denuncias formales contra Tomé. La federación gallega del PSOE tuvo noticia de los supuestos hechos únicamente por la repercusión mediática posterior a la difusión televisiva. Según la información publicada, los dirigentes regionales aseguraron que durante la mañana del miércoles no constaban comunicaciones desde el canal de denuncias ni desde ningún procedimiento institucional dirigido a la federación gallega.

El medio recogió también que estaba programado que José Ramón Gómez Besteiro, secretario general del PSdeG, abordara públicamente el asunto en una comparecencia en Padrón la mañana del miércoles, pero la convocatoria fue cancelada y la dirección autonómica no emitió declaraciones sobre la situación.

Durante su declaración ante los medios, Tomé reiteró su disposición para colaborar plenamente con las autoridades que lo requieran y expresó su compromiso de mantener la transparencia en todo el desarrollo del proceso. Manifestó además su decisión de continuar en sus funciones al frente de la alcaldía de Monforte de Lemos, así como de la Diputación de Lugo, y manifestó su confianza en que el desarrollo de los hechos permitirá clarificar la situación.

Finalmente, según las crónicas recogidas por el medio, Tomé finalizó su declaración haciendo especial hincapié en que afrontará estos hechos a través de los cauces legales adecuados, a la espera de que en los días siguientes se arroje mayor luz sobre las denuncias y se restituyan tanto su imagen como sus derechos ante la opinión pública.