Espana agencias

El presidente de la Diputación de Lugo tacha de "falsas" las denuncias por acoso y anuncia medidas legales

José Tomé atribuyó la polémica desatada por denuncias internas a un daño irreparable en su vida privada y laboral, negó cualquier fundamento en las acusaciones y comunicó su opción por la vía judicial para reivindicar su imagen y derechos

Guardar

El impacto de las denuncias internas en su contra ha dejado una huella profunda en sus entornos personal y laboral, tal como subrayó José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo y secretario general del PSOE en la provincia, durante una declaración pública realizada en Monforte de Lemos. El dirigente describió la situación como un daño difícil de revertir y afirmó que, pese a no contar con confirmación oficial ni pruebas concluyentes, las acusaciones han repercutido con severidad en su vida privada y profesional. Según reportó el medio que cubrió el pronunciamiento, Tomé rechazó de manera tajante las acusaciones de acoso sexual y anunció su intención de recurrir a la vía judicial para defender su reputación y derechos.

La controversia surgió tras la difusión de un episodio del programa televisivo ‘Código 10’, emitido por la cadena Cuatro el martes por la noche, en el que se dio a conocer la existencia de seis denuncias internas por presunto acoso a mujeres contra Tomé. Estas denuncias habrían sido registradas en el canal interno del PSOE destinado a alertar sobre casos de acoso en el seno del partido. El medio que cubrió la noticia señaló que la emisión del programa precipitó una rápida reacción por parte del dirigente, quien consideró que la difusión pública del caso agrava el daño reputacional al que se ve expuesto.

En su comparecencia, Tomé explicó delante de los periodistas que ninguna instancia del PSOE ni autoridad judicial le había hecho llegar notificación formal respecto a estas alegaciones. Remarcó que desconoce el alcance y contenido específico de las denuncias, según indicó el mismo canal. “Porque esto hace muchísimo daño, un daño muy difícil de restituir porque, por mucho que sea mentira, algo queda”, manifestó Tomé, en declaraciones recogidas por el medio presente.

Tal como detalló la fuente original, el presidente provincial insistió en su exigencia de un proceso con garantías de transparencia, igualdad y pleno respeto al derecho a la defensa. En esta línea, confirmó que fundamentará sus próximas acciones en la búsqueda de esclarecimiento, dejando abierta la posibilidad de emprender medidas legales para reivindicar su imagen personal e institucional. El medio destacó que Tomé reiteró la gravedad de verse envuelto en acusaciones que, según sus palabras, carecen de justificación y respaldo documental hasta ese momento.

De acuerdo con la información difundida por el medio, la dirección nacional del PSOE confirmó la mañana siguiente a la emisión de ‘Código 10’ haber recibido el lunes 8 de diciembre una denuncia anónima contra Tomé. Esta denuncia se refería a actitudes consideradas machistas y fue canalizada a través del sistema interno del partido diseñado para este tipo de reportes. El canal de denuncias, detalló el medio, está gestionado por una entidad externa siguiendo directrices internas y normativas de confidencialidad, lo que garantiza la protección de la identidad de todas las partes involucradas y el tratamiento imparcial de las acusaciones.

En el ámbito regional, fuentes del Partido dos Socialistas de Galicia (PSdeG) indicaron al medio que tampoco existía, hasta ese momento, notificación oficial, interna ni externa, sobre denuncias formales contra Tomé. La federación gallega del PSOE tuvo noticia de los supuestos hechos únicamente por la repercusión mediática posterior a la difusión televisiva. Según la información publicada, los dirigentes regionales aseguraron que durante la mañana del miércoles no constaban comunicaciones desde el canal de denuncias ni desde ningún procedimiento institucional dirigido a la federación gallega.

El medio recogió también que estaba programado que José Ramón Gómez Besteiro, secretario general del PSdeG, abordara públicamente el asunto en una comparecencia en Padrón la mañana del miércoles, pero la convocatoria fue cancelada y la dirección autonómica no emitió declaraciones sobre la situación.

Durante su declaración ante los medios, Tomé reiteró su disposición para colaborar plenamente con las autoridades que lo requieran y expresó su compromiso de mantener la transparencia en todo el desarrollo del proceso. Manifestó además su decisión de continuar en sus funciones al frente de la alcaldía de Monforte de Lemos, así como de la Diputación de Lugo, y manifestó su confianza en que el desarrollo de los hechos permitirá clarificar la situación.

Finalmente, según las crónicas recogidas por el medio, Tomé finalizó su declaración haciendo especial hincapié en que afrontará estos hechos a través de los cauces legales adecuados, a la espera de que en los días siguientes se arroje mayor luz sobre las denuncias y se restituyan tanto su imagen como sus derechos ante la opinión pública.

Temas Relacionados

José ToméDiputación de LugoPSOECuatroMonforte de LemosGaliciaDenuncias de acosoHonorCódigo 10PSdeGEUROPAPRESS

Últimas Noticias

UPF ve un "giro constitucionalmente letal" en la sentencia a García Ortiz: "Ya no se condena porque algo esté probado"

La principal asociación progresista de fiscales cuestiona que la condena del Tribunal Supremo a García Ortiz vulnera la presunción de inocencia, al basarse en hipótesis, no certezas, y alerta sobre el deterioro de garantías fundamentales en procesos penales

UPF ve un "giro constitucionalmente

La AN permitirá "muy condicionadamente" que testifiquen Villarejo y otros cuatro policías en el juicio a los Pujol

El tribunal responsable del proceso contra los Pujol ha fijado condiciones estrictas para la intervención de cinco agentes vinculados con la Operación Cataluña, entre ellos Villarejo, cuya declaración podría incorporarse como prueba documental por sugerencia judicial

La AN permitirá "muy condicionadamente"

La fiscal andaluza valora la llegada de Peramato y pide respeto a los fallos judiciales

Infobae

El PSOE expedienta de oficio al senador Javier Izquierdo sin que haya denuncias contra él

Infobae

Grant Thornton incorpora al despacho de abogados Font Digital Law

Grant Thornton incorpora al despacho
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE expedienta a Izquierdo

El PSOE expedienta a Izquierdo por las informaciones de acoso sexual y cierra la puerta a Salazar: el partido defiende su actuación con “contundencia”

Pedro Sánchez, Persona del Año para la revista ‘L’Espresso’ por ser “un líder capaz y referente de otra política”

Nuevos requerimientos de la UCO en Correos, Hacienda y Transición Ecológica por la trama Leire Díez

Óscar Fernández Calle, un enfermero y empresario de la hostelería que ahora encabeza las listas de Vox para las elecciones autonómicas de Extremadura

Llegan a España las pastillas de heroína de Colombia: la Policía realiza la primera incautación de la historia en Madrid

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

El índice del INE para la revisión de los contratos de alquiler escala en noviembre hasta el 2,29%, el dato más alto desde su creación

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 12 diciembre

El Ibex 35 supera la barrera de los 17.000 puntos por primera vez en la historia del índice

DEPORTES

El atleta español Mo Katir

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”

Carlos Alcaraz comparte el álbum de sus vacaciones en Miami: playa, golf y pesca con su entorno más íntimo

Paddy Pimblett, rival de Topuria, sobre el parón del campeón: “No nos caemos bien, pero le deseo todo lo mejor con su familia”