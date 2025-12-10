El PNV no ve pruebas suficientes para condenar al fiscal general y cree "mucho más equilibrados" los votos particulares

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, considera que "no hay pruebas suficientes" para condenar al ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, por revelación de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso y cree que los votos particulares discrepantes son más equilibrados que la propia sentencia del Tribunal Supremo.
Así se ha pronunciado Vaquero en los pasillos del Congreso, al ser preguntada por la sentencia del Tribunal Supremo dada a conocer este martes.
"Nos parecen mucho más equilibrados los votos particulares, que vienen a decir que no hay pruebas suficientes para incriminar al Fiscal General del Estado", ha asegurado.
