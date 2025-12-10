Espana agencias

Abra, de Avianca y GOL, prevé salir a bolsa en EEUU en 2026 y avanzar integración de Sky

El conglomerado aéreo formado por Avianca y GOL proyecta debut en Wall Street el próximo año, mientras impulsa la compra total de la chilena Sky y anticipa nuevas alianzas para ampliar su presencia en América Latina

La posibilidad de que la totalidad de la propiedad de Sky Airline pase a manos del Grupo Abra representa una de las apuestas más relevantes del conglomerado para consolidar su presencia en los mercados de Chile y Perú. De acuerdo con información publicada por EFECOM, Adrian Neuhauser, director ejecutivo de Abra, indicó que han alcanzado un principio de acuerdo que contempla la conversión de un bono convertible, lo que les otorgaría una participación cercana al 50% en Sky. Además, el acuerdo prevé que el resto de los accionistas intercambien sus acciones, de modo que el grupo pase a controlar el 100% de la aerolínea chilena. Este avance forma parte de la estrategia de expansión de Abra en América Latina y permitirá fortalecer la conectividad regional, según detalló el director ejecutivo.

En una conferencia de prensa celebrada en Bogotá para presentar el balance de 2025 y los planes proyectados para el año siguiente, Neuhauser anunció que el Grupo Abra planea debutar en la bolsa de valores de Estados Unidos durante 2026, proceso que ya está en marcha luego de la entrega del borrador de su oferta pública inicial de acciones ordinarias ante la Comisión de Bolsa y Valores de ese país (SEC, por sus siglas en inglés). Según publicó EFECOM, el ejecutivo aclaró que el procedimiento requerirá diversas revisiones y aprobaciones regulatorias que podrían durar varios meses a lo largo del próximo año, pero que el grupo se encuentra enfocado en consolidar su presencia ante clientes y mercados de capitales de manera conjunta. El directivo manifestó el objetivo de obtener financiamiento bajo una estructura integrada, visualizándose ante los inversores “como un solo grupo”.

Abra, formado tras la salida de Avianca de su bancarrota en 2021, agrupa a la colombiana Avianca y la brasileña GOL. El conglomerado mantiene procesos para ampliar su alcance en América del Sur, especialmente con la incorporación formal de Sky Airline. Neuhauser expresó que la operación busca reforzar a Sky, aerolínea que describió como aislada frente al crecimiento de grandes conglomerados, y valoró el impacto positivo que la integración tendrá para los viajeros, facilitando nuevas opciones de conectividad en la región.

El director ejecutivo, citado por EFECOM, también destacó la evolución financiera de Avianca, señalando que la compañía atraviesa su mejor momento económico de los últimos años. Según lo expuesto, durante 2025 la aerolínea ha transportado a más de 52 millones de pasajeros y registró, en el tercer trimestre, ingresos operativos de 1.509 millones de dólares, junto con un EBITDAR de 411 millones. Ambos indicadores reflejaron incrementos anuales del 12,8% y 15%, respectivamente. Avianca, que lidera los mercados de Colombia, Ecuador y Centroamérica, opera una de las mayores redes de rutas en América Latina, con más de 150 conexiones, 700 vuelos diarios y una flota que alcanza los 140 aviones modelos Airbus 320 y Boeing 787 Dreamliner. Estas aeronaves enlazan a los viajeros con más de 80 destinos repartidos en más de 25 países entre América y Europa.

La sostenibilidad ambiental figura entre los temas de interés para el conglomerado, según recogió EFECOM. En este sentido, Neuhauser subrayó que Abra ha conseguido reducir su huella de carbono por asiento en más del 15% en los últimos cinco años, como parte de su compromiso con la responsabilidad ambiental.

Por su parte, Gabriel Oliva, presidente de Avianca, comunicó que, a partir del 15 de enero, la compañía ofrecerá la totalidad de sus rutas nacionales en Colombia, Ecuador y Guatemala bajo la modalidad Business Class, una medida orientada a mejorar la experiencia del pasajero en estos mercados y a reforzar la posición de liderazgo de Avianca en la región.

EFECOM también reportó que, tras el reciente preacuerdo entre Abra y Sky Airline anunciado en noviembre, las compañías avanzan en la gestión de los trámites regulatorios requeridos para concretar la operación de integración. Neuhauser explicó que Chile y Perú se mantienen como zonas clave en los planes del conglomerado y que la integración de Sky se percibe como un paso estratégico para completar su presencia en estos países, valorando la aerolínea chilena como un socio relevante.

El proceso de salida a bolsa y la expansión mediante adquisiciones y alianzas forman parte de una estrategia más amplia de consolidación regional, destinada a fortalecer la competitividad del Grupo Abra frente a otros grandes jugadores de la industria aérea latinoamericana.

