Rufián dice que, tras la "barbaridad" contra García Ortiz, el PSOE debe actuar contra los jueces que se creen políticos

El portavoz de Esquerra Republicana alertó sobre la posibilidad de que magistrados dirijan futuras acciones contra allegados al presidente Sánchez y su esposa, exigiendo al PSOE una respuesta más contundente y reformas legislativas ante lo que considera una crisis institucional

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, sostuvo que tras la condena judicial impuesta al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, magistrados a los que acusa de actuar con motivaciones políticas podrían dirigir sus próximos movimientos hacia personas del entorno del presidente del Gobierno, especialmente sobre Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Rufián advirtió que estas actuaciones podrían alcanzar incluso al propio presidente si se presentase la oportunidad. Con estas declaraciones, el dirigente catalán puso el foco en el riesgo de que figuras próximas al PSOE se conviertan en objetivo de actuaciones judiciales similares a las sufridas por representantes del movimiento independentista, según informó Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, Rufián mostró preocupación por la sentencia pronunciada por el Tribunal Supremo, que determinó dos años de inhabilitación para García Ortiz debido a la revelación de información relacionada con el expediente de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El portavoz de ERC remarcó que hechos similares ya habían tenido como destinatarios a partidos independentistas, mientras que ahora, según su análisis, la atención se traslada al Partido Socialista y a su círculo. En sus intervenciones recogidas por Europa Press, el dirigente catalán señaló que los socialistas deben abandonar la estrategia de la queja o la pasividad y optar por responder mediante reformas legislativas que pongan límites explícitos a las áreas de actuación del Poder Judicial.

Rufián señaló, según detalla Europa Press, que la información por la que fue sancionado García Ortiz circulaba entre diversos actores políticos antes de hacerse pública oficialmente, lo que a su criterio cuestiona el fundamento de la condena. A la vez, insistió en la necesidad de defender la inocencia del ex fiscal general con todos los recursos legales disponibles, mostrando su desacuerdo con la sentencia y calificando la medida judicial adoptada como una “barbaridad”, término que utilizó públicamente durante su intervención en el Congreso.

En sus declaraciones, el portavoz republicano arremetió contra aquellos jueces que, en su opinión, adoptan funciones y discursos propios del ámbito político, trascendiendo los límites institucionales propios de la magistratura. A juicio de Rufián, las recientes resoluciones judiciales no solo afectan a nivel jurídico, sino que tienen un efecto directo en el terreno político e institucional. El medio Europa Press puntualizó que el parlamentario integró su crítica en el contexto histórico de desencuentros entre la judicatura y los movimientos políticos progresistas, subrayando que numerosos representantes independentistas catalanes habían sido anteriormente blanco de estas prácticas judiciales.

Rufián reiteró ante los periodistas acreditados, según reportó la agencia, que el riesgo inmediato se traslada ahora al entorno del presidente Sánchez. Enfatizó la posibilidad de que las presiones judiciales aumenten sobre figuras próximas al Ejecutivo socialista, con especial mención a la figura de Begoña Gómez. Además, el portavoz de ERC no descartó que se presenten indicios de actuaciones legales futuras que involucren directamente al propio Pedro Sánchez si los sectores judiciales a los que alude encontraran algún contexto favorable.

Al referirse a la respuesta del PSOE ante este “choque de poderes”, Rufián sostuvo que no resulta suficiente limitarse a expresar malestar o a participar en protestas simbólicas. Demandó pasos firmes en el Congreso y cambios legislativos contundentes, asegurando que la actual coyuntura obliga al Gobierno y su bancada a dejar de lado la pasividad. “Lo que no tienen que hacer es no hacer nada, quejarse o hacer vídeos de TikTok”, declaró el portavoz republicano según recogió la agencia Europa Press, argumentando que la magnitud del desafío institucional exige intervenciones legislativas concretas.

La resolución del Tribunal Supremo contra García Ortiz por la revelación de secretos en un expediente judicial generó un debate más amplio respecto del papel y los límites de la judicatura en España. Según consignó Europa Press, las intervenciones de Rufián buscan influir en la agenda del Gobierno socialista, no solo en el ámbito de la opinión pública sino en el plano de la acción institucional, al exigir la puesta en marcha de reformas legales que delimiten claramente el alcance de las funciones de los jueces y eviten posibles motivaciones extrajurídicas en sus decisiones.

El portavoz de ERC planteó, a partir de la cobertura de Europa Press, que todos los actores políticos, sin distinción ideológica, son conscientes de la “barbaridad” cometida, a su juicio, en el caso de García Ortiz, asegurando que la gravedad de la situación trasciende diferencias partidistas. Rufián también formuló preguntas sobre la responsabilidad de los propios partidos políticos ante resoluciones judiciales que, según su denuncia, invaden competencias del poder legislativo y suponen un impacto en la estabilidad de las instituciones democráticas.

Las declaraciones de Rufián se insertan en un contexto de discusión sobre la independencia judicial y las tensiones entre los poderes del Estado. En este sentido, Europa Press subraya que las advertencias del portavoz catalán apuntan al riesgo de que decisiones judiciales continúen afectando a cargos electos y a familiares de miembros del Ejecutivo. Rufián insistió en su análisis sobre la necesidad de acometer reformas legales para acotar el margen de actuación de la judicatura, evitando así, según sus palabras, que intervenciones motivadas políticamente puedan interferir en el funcionamiento normal de las instituciones.

Finalmente, de acuerdo con las informaciones de Europa Press, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya consideró que la sentencia contra el ex fiscal García Ortiz pone en evidencia una “fractura de confianza” en determinados órganos judiciales y reaviva los debates sobre la separación de poderes y la legitimidad de las actuaciones judiciales con implicaciones políticas en el sistema democrático español.

