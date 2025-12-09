España negocia con cinco mercados para mantener certificados de exportación por la peste

Madrid, 9 dic (EFECOM).- El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) mantiene las negociaciones con los mercados de China, Japón, Filipinas, Corea del Sur y Reino Unido para no perder los certificados de exportación ante la situación derivada de los casos positivos de peste porcina africana (PPA) en España.

Así lo ha asegurado la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez, en la jornada Industria Agroalimentaria 2025 "Retos y Futuro de la Industria Alimentaria Española", organizada por el periódico económico Expansión.

China, Japón, Filipinas, Corea del Sur y Reino Unido son mercados, por orden de prioridad, junto con la Unión Europea (UE) con los que el Gobierno negocia "al día" para que no cierren ningún certificado y mantengan la regionalización de las exportaciones de productos del porcino, ante los casos positivos de PPA en España.

Rodríguez ha subrayado la celeridad con la que han respondido las diferentes administraciones, por ejemplo con la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y ha recordado que se trata de una situación que afecta al conjunto del país, no se circunscribe únicamente a Cataluña, región que notificó los focos.

Sobre las futuras ayudas al sector, la responsable ha mantenido que "no es momento ahora de echar cuentas ni de ver posibles futuros apoyos, pero habrá que hacerlo".

"Somos un ministerio económico y nos gusta llevar las estadísticas de producción al día. Entonces, esto también es algo que deberemos afrontar en algún momento cuando se estabilice la situación epidemiológica", ha añadido.

Además, la responsable de Recursos Agrarios ha hablado sobre el contexto comercial internacional derivado de los aranceles.

El Ministerio se mantiene "vigilante" para que la Comisión Europea (CE) garantice que Estados Unidos (EE.UU.) "cumple", además, están intentando abrir exenciones a los aranceles de algunos productos como en el aceite de oliva, la aceituna de mesa, el vino y el queso.

También ha destacado la necesidad de mantener acuerdos comerciales con todos los países con los que haya lazos comerciales ya que "el acuerdo protege", ha defendido.

En este sentido, ha considerado "muy importante" finalizar la negociación del acuerdo comercial con Mercosur antes de final de año porque podría "rebajar las preocupación de algunos mercados".

El 2025 está siendo un "buen" año para el gran consumo, que espera crecer hasta un 4,5 % (3 % en volumen y 1,5 % en inflación), según ha revelado en la jornada el presidente de la asociación de empresas de gran consumo Aecoc, Ignacio González.

Los últimos meses del año están manteniendo una tendencia más inflacionista, si bien la situación es "bastante buena", ha precisado González, las empresas terminarán el año en crecimiento.

Aún así, el sector afronta problemas "muy acuciantes", como la renta disponible de los consumidores y la brecha generacional entre jóvenes y mayores.

En cuanto a las tendencias futuras, pero también actuales, el responsable de Aecoc ha hecho hincapié en la auge de la inclusión de zonas de restaurante en los supermercados: "Se produce una dilución entre los canales de la hostelería y el retail", ha indicado.

La comida preparada y las opciones listas para consumir en los propios supermercados van a jugar así un rol en las tendencias futuras del gran consumo, que además hace frente a situaciones como la competitividad, el aumento del absentismo y la falta de personal cualificado, ha resumido. EFECOM