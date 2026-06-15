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Extinguido el incendio forestal de Villanueva (Huelva) que quemó más de 5.000 hectáreas

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Huelva, 15 jun (EFE).- El Plan Infoca ha dado por extinguido este domingo el incendio declarado el pasado lunes en Villanueva de los Castillejos (Huelva) que se encontraba controlado desde poco antes de las 14.30 horas del viernes y que ha afectado a una superficie de más de 5.000 hectáreas de este municipio, así como de Gibraleón y San Bartolomé de la Torre.

Según ha informado el Infoca, la extinción se decretó ayer domingo a las 21.40 horas tras una semana de "intenso" trabajo, lo que ha supuesto la retirada de todos los efectivos que aún quedaban en la zona.

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Desde el dispositivo de extinción han agradecido su trabajo a todos los equipos intervinientes y han mostrado su solidaridad y cariño para los vecinos.

El fuego se originó la tarde del pasado lunes 8 de junio y desde el principio se vio complicado por el viento y por la vegetación a la que estaba afectando.

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Durante varias jornadas se mantuvieron activos más de una veintena de medios aéreos y cientos de profesionales por tierra, incluso la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuya presencia fue requerida después de elevar a fase operativa 2 el Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía.

Las llamas también motivaron el desalojo preventivo de alrededor de 380 personas.

Las causas están siendo investigadas, si bien la Guardia Civil ya ha descartado que se trate de un fuego intencionado. EFE

lra/fs/vnz

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