El BOE publica hoy una convocatoria de 700 plazas de jueces y fiscales

El Boletín Oficial del Estado de hoy publica la convocatoria de 700 plazas de jueces y fiscales, la mayor "macroconvocatoria" de la historia según ha precisado el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en su cuenta de la red X.

La citada convocatoria de 700 plazas se divide en: 575 para jueces y fiscales por oposición más 125 de magistrados por el cuarto turno para juristas con más de 10 años de ejercicio.

PUBLICIDAD

Bolaños, quién ayer pidió estar atentos al BOE de hoy, ha asegurado que se trata de "la mayor transformación de la Justicia en décadas".

(((Seguirá ampliación)))