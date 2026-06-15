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El BOE publica hoy una convocatoria de 700 plazas de jueces y fiscales

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El Boletín Oficial del Estado de hoy publica la convocatoria de 700 plazas de jueces y fiscales, la mayor "macroconvocatoria" de la historia según ha precisado el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en su cuenta de la red X.

La citada convocatoria de 700 plazas se divide en: 575 para jueces y fiscales por oposición más 125 de magistrados por el cuarto turno para juristas con más de 10 años de ejercicio.

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Bolaños, quién ayer pidió estar atentos al BOE de hoy, ha asegurado que se trata de "la mayor transformación de la Justicia en décadas".

(((Seguirá ampliación)))

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