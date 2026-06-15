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Si tu perro tiene miedo a la pirotecnia, estos relajantes naturales pueden ser de gran ayuda

Estos productos favorecen la relajación y la sensación de seguridad en los animales

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Un perro con miedo se esconde
Un perro con miedo se esconde. (Canva)

En España, las grandes fiestas están marcadas por el uso de la pirotecnia: del fin de año a las celebraciones de San Juan, pasando por las fiestas locales de cualquier pueblo, los fuegos artificiales son la insignia que marca el pistoletazo de salida o el final de la verbena.

Lo que para muchos es el punto culmen de las celebraciones, para muchas mascotas se convierte en un momento de terror y sufrimiento. Según un estudio de la Universidad de Utrecht en 2024, cerca del 80% de los perros mostraban estrés y miedo ante los fuegos artificiales. Su carácter ruidoso e impredecible hace que, para algunos animales, parezcan amenazantes y les impiden aclimatarse a las explosiones, que nunca saben cuándo llegarán o terminarán. Esto les genera inquietud, jadeos, quejidos, temblores o incluso desencadena su huida.

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En algunas zonas, la sensibilidad por los animales está cambiando y se buscan alternativas a la pirotecnia, pero en muchas otras la tradición se mantiene, causando molestias para muchas familias. En este contexto, la veterinaria conocida en redes sociales como María Vetican ha recomendado algunos relajantes naturales de mascotas que pueden ayudarle a llevar el momento de los fuegos artificiales con más calma.

Relajantes naturales para perros

Un perro de color canela claro yace en el suelo con una expresión de miedo, mientras en el fondo se aprecian fuegos artificiales de colores brillantes.
Un perro de pelaje claro se esconde en el suelo con una mirada de terror mientras los fuegos artificiales estallan con colores brillantes en el exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La veterinaria ha recomendado algunas opciones de relajantes naturales para mascotas ahora que se acerca la noche de San Juan, celebrada en muchos lugares de España con un gran espectáculo de pirotecnia. Estos deberían utilizarse después de consultar con un veterinario.

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  • Feromonas. Algunos productos tranquilizantes se fabrican a partir de una copia de la feromona canina de apaciguamiento, que ayuda a que los perros entren en un estado de seguridad, disminuyendo sus niveles de estrés. La veterinaria recomienda productos como Adaptil en esta categoría.
  • Infusiones. Al igual que en los humanos, las infusiones de valeriana, manzanilla o pasiflora tendrán un efecto relajante en las mascotas.
  • Pacifeel. Se trata de un alimento complementario en jarabe elaborado a partir de herbales como el de la Melisa, la Pasiflora o el Espino de Albar, complementado con composición de aminoácidos y vitaminas.
  • Calmatonine. Estos comprimidos incorporan en su formulación extracto de raíz de valeriana y de passiflora Incarnata, así como vitamina B6 y magnesio, que contribuyen al sueño y la relajación muscular.
  • Zylkene. Se trata de un complemento alimenticio en comprimidos que favorece la relajación del animal. Contiene un ingrediente natural derivado de una proteína de la leche que promueve la relajación de los perros recién nacidos.
  • Flores de Bach. Este preparado a base de flores y plantas puede ser útil para tratar miedos y fobias también en perros.
  • Aceite de CBD. Este último es el favorito de María Vetican. “Aunque sabemos de lo que viene, no es psicoactivo ni adictivo, es muy seguro”, afirma en su vídeo.

La veterinaria afirma que es mucho mejor hacer una combinación y que todos estos productos son compatibles entre sí. "Todo tiene cierto efecto acumulativo, así que deberías empezar a darlo mínimo una semana antes, y subir dosis cuando llegue el verdadero estrés“, aconseja. Para casos más extremos, será necesario acudir al veterinario para encontrar sedantes adecuados.

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