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La comisión del Congreso sobre la dana recibe hoy a la alcaldesa de Valencia y la secretaria de Protección Civil

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La comisión del Congreso que investiga la gestión de la mortífera dana de 2024 recibirá este lunes a la alcaldesa de Valencia, la 'popular' María José Catalá, y a la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, del Ministerio del Interior.

Catalá acudirá a las 11 de la mañana para explicar la información que conocía como alcaldesa de Valencia y dirigente del PP local sobre la previsión de lluvia y riadas y para contar sus gestiones tras conocerse las primeras víctims mortales.

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Por tarde acudirá Virginia Barcones, máxima responsable estatal de Protección Civil, a la que el PP reprocha que el día de la dana estaba volando hacia Brasil para asistir a una cumbre internacional en representación del Gobierno.

PRÓXIMAS COMPARECENCIAS

Además de ellas dos, la citada comisión tiene previsto citar este mismo mes a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y al entonces director general del Emergencias de la Generalitat, Alberto Martín Moratilla.

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Ambos, que acudirán al Congreso el día 22, ya han desfilado ante la jueza que instruye la causa penal por la riada, a la que Bernabé declaró que avisó a las 19.00 horas en el Cecopi del desbordamiento del barranco del Poyo --del que se enteró por la alcaldesa de Paiporta--, y que en ese momento pidió a la entonces consellera de Justicia e Interior, la imputada Salomé Pradas, que mandara la alerta a la población y la hiciera extensible a toda la provincia. El Es Alert no se envió hasta las 20.11 horas.

De su lado, Alberto Martín Moratilla recordó ante sobre las 14 horas del día de la riada y al conocer las inundaciones en Utiel, aconsejó a Pradas que se activara a la Unidad Militar de Emergencias (UME), y que no se habló de el Es Alert hasta las 19 horas, cuando la exconsellera dio el visto bueno al texto definitivo.

Por tanto, este mes tiene "una agenda ambiciosa" de comparecientes, según ha comentado el vicepresidente primero de la comisión de la dana y diputado por Sumar, Nahuel González. Mucho más después de conocerse los mensajes que ese día el expresidente valenciano, Carlos Mazón, trasladó a su equipo de consejeros y que, a su juicio, es "la muestra más clara de la degradación política"

LO QUE ESTÁ SALIENDO DE MAZÓN ES "TERRIBLE"

"Lo que está saliendo del señor Mazón es terrible porque muestra la cara más terrible de la política ante un momento en el que lo que se necesitaba es actuar, tomar el control y tener el Cecopi activo", y no sólo estar pendiente de la comunicación, ha dicho.

Según los mensajes del grupo de WhatsApp que compartía Mazón con sus consejeros que se están conociendo, el 29 de octubre de 2024, a primera hora de la mañana, el expresidente intervino para escribir lo siguiente: "Vamos a inundar de datos a los medios hoy, ¿vale? Desprende sensación de estar alerta que te cagas".

Es por ello que Sumar ha solicitado de nuevo la comparecencia en la comisión de Mazón y de la que fuera su vicepresidenta, Susana Camarero, para que aclaren por qué "mintieron" la primera vez que acudieron citados al Congreso. "Y no nos va a temblar el pulso a la hora de interrogarlos por segunda vez", ha advertido.

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