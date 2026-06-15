Siguen trabajos de bomberos en incendio Cervià de les Garrigues (Lleida), ya estabilizado

Barcelona, 15 jun (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña continuarán trabajando este lunes en el incendio declarado ayer tarde en Cervià de les Garrigues (Lleida), que ya se encuentra estabilizado, con 16 vehículos terrestres, 2 unidades de mando y medios aéreos de apoyo.

Debido a este incendio, que ha afectado a medio centenar de hectáreas, fueron evacuados ayer ocho vecinos y se confinaron a otros 144 de la Partida de la Devesa del municipio, medidas que ya se levantaron.

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La principal hipótesis del origen del incendio es que habría sido provocado por unos trabajos con una sierra radial, según los Agentes Rurales de Lleida.

Por otra parte, en los incendios de Sanaüja, ya controlado, y Ponts, que se encuentra estabilizado y que por el momento ha quemado unas 6,5 hectáreas, ambos en la demarcación de Lleida, los bomberos mantendrán este lunes tres dotaciones en cada área afectada para remojar la zona.

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