Espana agencias

Justicia lanza la convocatoria de 700 plazas de jueces y fiscales, la mayor de la historia

Guardar
Google icon

Madrid, 15 jun (EFE).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la convocatoria de 700 plazas de jueces y fiscales, de las que 575 serán por oposición y 125 corresponderán a magistrados por el denominado cuarto turno.

Según detalla el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se convocará una oposición para cubrir 375 plazas de jueces y 200 de fiscales que se iniciará en octubre, mientras que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) convocará 125 plazas de magistrados por el denominado cuarto turno, concurso oposición entre juristas de reconocida competencia y con más de diez años de ejercicio profesional.

PUBLICIDAD

En paralelo a la macroconvocatoria, el Gobierno ultima la creación de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales, una ampliación de la plantilla judicial y fiscal "sin precedentes" que quedará definitivamente aprobada en las próximas semanas a través de dos reales decretos, una vez recogidas las aportaciones del CGPJ, la Fiscalía, las comunidades autónomas y los distintos ministerios implicados.

Según el departamento que dirige Félix Bolaños, la creación de medio millar de plazas de jueces en un año "es histórica", una cifra superior a la suma de las plazas creadas durante la última década, que supondrá una ampliación de la plantilla judicial del 8,5 %.

PUBLICIDAD

La medida es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce un nuevo modelo organizativo más eficiente: elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico.

El nuevo modelo permite crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 euros, mientras que crear un juzgado tradicional costaba alrededor de 500.000 euros.

Por su parte, la plantilla fiscal crecerá un 7,1 %, al pasar de 2.804 a 3.004. También es una cifra inédita ya que en los últimos 20 años nunca se han creado más de 100 nuevas plazas de fiscales en un solo año.

La distribución de las nuevas plazas se ha realizado atendiendo a criterios objetivos como la litigiosidad y la población de cada comunidad autónoma, y teniendo en cuenta los informes del CGPJ y la Fiscalía General del Estado y las propuestas de las propias comunidades con la competencia transferida y de los tribunales superiores de Justicia. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Banderas y camisetas, estrellas del Mundial en las 54.000 tiendas de 'souvenirs' en España

Infobae

Más de 13.500 personas murieron en listas de espera de la dependencia en cinco meses

Infobae

El IBEX sube el 1,44 % y toca máximos en los 19.000 puntos, tras el acuerdo de paz en Irán

Infobae

El turismo de compras generó un gasto superior a los 11.000 millones en 2025, un 4,7 % más

Infobae

Banderas y camisetas, 'estrellas' del Mundial en las 54.000 tiendas de souvenir en España

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Begoña Gómez se enfrenta a su cita judicial más importante: el juez Peinado quiere acelerar hacia el juicio oral y la Fiscalía insiste en archivar la causa

Begoña Gómez se enfrenta a su cita judicial más importante: el juez Peinado quiere acelerar hacia el juicio oral y la Fiscalía insiste en archivar la causa

La semana que puede marcar un antes y un después para Zapatero: así llega el expresidente a una declaración judicial sin precedentes en la democracia española

“Es muy raro encontrar un espetero, el oficio se está perdiendo”: la profesión entre brasas y humo que ya no atrae a los jóvenes de la Costa del Sol

Elisa Mouliaá esquiva al juez por tercera vez al estar trabajando “entre Dubái y distintas zonas del mar Rojo”: podría ser detenida si no comparece

El papa León XIV agradece desde el Vaticano “al pueblo español que me ha acogido con gran entusiasmo y devoción” y con una mención “especial” al rey Felipe

ECONOMÍA

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

La Operación Paso del Estrecho 2026, que conecta España y Marruecos, arranca con previsiones récord: claves de esta edición y principales puertos

“Es muy raro encontrar un espetero, el oficio se está perdiendo”: la profesión entre brasas y humo que ya no atrae a los jóvenes de la Costa del Sol

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

DEPORTES

Gaethje deja KO a Ilia Topuria delante de Trump: el luchador estadounidense le quita el cinturón al español en la primera derrota de su carrera

Gaethje deja KO a Ilia Topuria delante de Trump: el luchador estadounidense le quita el cinturón al español en la primera derrota de su carrera

Los goles del Suecia-Túnez del Mundial 2026, en vídeo: la fiesta de Yasin Ayari, Isak y Gyokeres para poner a su selección líder del Grupo F

Un Mundial de Cine, grupo E: del expresionismo y la nueva ola del cine alemán al ascenso de Costa de Marfil y la recién nacida Curazao

Las 5 razones por las que España puede volver a ser campeón del mundo

España inicia su aventura en el Mundial 2026: primera parada, Cabo Verde