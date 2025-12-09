El Supremo aprecia la "credibilidad" de la prensa pero ve insuficiente su testimonio para exonerar a García Ortiz

El Tribunal Supremo estableció que la calificación de la información como reservada se mantiene, aún en situaciones donde terceros han accedido o publicado previamente el contenido confidencial, y resaltó que la obligación de proteger datos bajo custodia del Ministerio Fiscal no desaparece en tales casos. Tal como informó Europa Press, en una resolución referida a la filtración de un correo electrónico reservado durante negociaciones jurídicas entre la Fiscalía y la defensa del empresario Alberto González Amador, el tribunal concluyó que las declaraciones de reporteros sobre la recepción anticipada del mensaje no constituyen una prueba suficiente para eximir de responsabilidad al fiscal general Álvaro García Ortiz en la divulgación del documento.

Según consignó Europa Press, la sentencia del Supremo, que abarca 180 folios, analizó detalladamente la constitucionalidad del secreto profesional periodístico y examinó en profundidad la interacción de este derecho con la obtención de pruebas válidas en el proceso penal seguido contra García Ortiz. Durante el juicio, varios periodistas aseguraron haber obtenido el correo filtrado antes de que el fiscal general accediera al mismo. Uno de los testimonios destacados fue el de José Precedo, de elDiario.es, quien defendió la ausencia de responsabilidad penal del fiscal general en la filtración, como recogió Europa Press. Sin embargo, la sala de enjuiciamiento sentenció que ninguna de estas declaraciones alteró la lógica probatoria del caso, ya que la exclusiva cadena de custodia respecto al origen del correo electrónico vinculaba el flujo inicial de la información reservada con la Fiscalía General del Estado.

Europa Press detalló que el tribunal llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre la transmisión del correo electrónico, que fue emitido el 2 de febrero de 2024 a un elenco limitado de personas vinculadas a la negociación judicial, y que terminó en manos de un comunicador de la Cadena SER. El Supremo consideró, a partir de las pruebas reunidas, que la filtración solo pudo producirse dentro del círculo más cercano de la Fiscalía General y que no existían indicios que permitieran atribuir esa conducta a actores ajenos a dicha institución. Asimismo, los magistrados realizaron una distinción clara entre la actuación atribuida al jefe del Ministerio Público —facilitar la circulación del correo— y la de los profesionales de la prensa, quienes, en ciertos casos, optaron por no reproducir textualmente el mensaje en virtud de consideraciones editoriales y del interés de proteger la identidad de sus fuentes.

La protección constitucional del secreto profesional de los periodistas ocupó un lugar central en la exposición del fallo. El Supremo declaró que esta garantía no se circunscribe únicamente al anonimato del informador, sino que abarca cualquier indicio o circunstancia capaz de individualizar a la fuente, sea de forma directa o indirecta. “Sería contrario a la Constitución obligar al periodista a revelar cualquiera de esas circunstancias, ni siquiera aunque el tribunal o quien interroga tuviese la razonable seguridad de que es inocua a efectos de llevar a la fuente (eso solo corresponde valorarlo al periodista); como a requerirle a mostrar sus comunicaciones”, recogió Europa Press del texto de la sentencia. También se afirmó que exigir a los comunicadores la identificación de sus fuentes pondría en riesgo el flujo informativo necesario para una sociedad democrática, dado que “quien cita sus fuentes, las seca”.

En el análisis de los hechos, la sentencia determinó que la credibilidad otorgada a los testimonios de los reporteros no resulta suficiente para invalidar la cadena de custodia y las pruebas objetivas que apuntan a García Ortiz como responsable de la filtración. De acuerdo con Europa Press, el tribunal mantuvo que la existencia de testimonios periodísticos veraces y relevantes apoya la transparencia del proceso, pero no alcanza el nivel probatorio requerido para desvirtuar la responsabilidad penal fijada contra el fiscal general.

La resolución estableció para Álvaro García Ortiz la pena de dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a favor de Alberto González Amador por el perjuicio moral derivado de la revelación de datos confidenciales, según apuntó Europa Press. Los jueces reiteraron que el Ministerio Fiscal está obligado a mantener la confidencialidad absoluta sobre cualquier información obtenida o administrada durante procedimientos oficiales y recordaron que esta obligación persiste incluso cuando los datos han circulado por cauces ajenos o han llegado a conocimiento de la opinión pública a través de otras vías.

En cuanto a las actuaciones de los periodistas y los motivos de algunos medios para no divulgar en su totalidad el contenido del correo electrónico, el tribunal valoró los planteamientos editoriales y el respeto a la salvaguarda de las fuentes argumentados por los comunicadores, pero subrayó —según Europa Press— que tales acciones no hacen decaer el deber específico de confidencialidad que recae sobre la Fiscalía en relación con asuntos especialmente sensibles o estratégicos dentro de procedimientos penales en curso.

El texto de la sentencia exploró los límites legales de la circulación de informaciones reservadas y advirtió sobre las consecuencias que pueden derivarse de omisiones o actuaciones imprudentes por parte de responsables públicos que manejen documentación sujeta a reserva. La jurisprudencia recogida por el alto tribunal delimitó el alcance de la protección del secreto profesional del periodismo y remarcó que la ponderación entre el derecho público a la información y la confidencialidad institucional debe resolverse en favor de la integridad de la administración de justicia y la tutela de los derechos de las personas implicadas.

El Tribunal Supremo reconoció el papel fundamental de la prensa y la función informativa de los medios en la promoción de la transparencia y el control social sobre cuestiones relevantes de interés público. No obstante, la resolución insistió en que este interés legítimo no justifica obviar las obligaciones legales y deontológicas que corresponden a quienes ocupan puestos de responsabilidad en el manejo de información confidencial. Tal como divulgó Europa Press, la sentencia sirvió para definir los criterios de responsabilidad legal y establecer que el deber de cautela en la protección de documentos reservados no admite excepciones basadas en la divulgación previa de la información o en la relevancia pública que puedan tener los hechos sometidos a consideración judicial.