Air France-KLM cae con fuerza en bolsa tras el anuncio de uno de sus grandes accionistas

París, 9 dic (EFECOM).- El grupo Air France-KLM cayó con fuerza esta mañana en la Bolsa de París tras el anuncio de uno de sus principales accionistas, la naviera CMA-CGM, de una emisión de deuda de 325 millones de euros con la posibilidad de reembolsar a sus acreedores con acciones del grupo aéreo franco-neerlandés.

A las 11.06 locales (10.06 GMT), el grupo aéreo perdía un 8,08 %, hasta los 10,30 euros, debido a la inquietud de los inversores por las posibles consecuencias de la operación de CMA-CGM, que actualmente controla el 8,8 % de Air France-KLM.

La naviera justificó el canje de deuda por acciones del grupo aéreo como una manera de financiarse "a un coste atractivo".

CMA-CGM, uno de los gigantes mundiales del sector del transporte marítimo, es el tercer mayor accionista de Air France-KLM, que es también uno de los líderes globales en su sector.

El Estado francés (28 %) y el neerlandés (9,1 %) son sus dos principales accionistas.

El grupo Air France-KLM transportó en 2024 un total 74,7 millones de pasajeros y dispone de una flota de 574 aviones (278 en propriedad y 296 en alquiler) repartidos entre las flotas de Air France (266), KLM (182) y la filial de bajo coste Transavia (126). EFECOM