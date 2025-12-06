Espana agencias

Sindicato policial denuncia fallos en la frontera inteligente de Melilla

Melilla, 6 dic (EFE).- El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado que la frontera inteligente instalada hace un mes y medio en el paso terrestre entre España y Marruecos en Melilla está sufriendo numerosos fallos, lo que ralentiza el tránsito y provoca colas de hasta ocho horas en los momentos de mayor aglomeración.

En declaraciones a EFE, el secretario general del SUP en Melilla, Jesús Ruiz Barranco, ha asegurado que el nuevo sistema de control fronterizo europeo para el seguimiento automatizado de las entradas y salidas de nacionales de terceros países en el espacio Schengen, denominado Entry Exit System (EES), no está agilizando el paso, sino todo lo contrario.

Ha puesto como ejemplo lo sucedido el pasado fin de semana, en el que la espera para cruzar entre Melilla y Marruecos, especialmente para entrar en la ciudad autónoma, fue de hasta ocho horas, con colas interminables que también se reprodujeron este viernes tanto en vehículo como a pie, coincidiendo con la operación salida del puente de diciembre, tal y como pudo atestiguar EFE.

Según el sindicato policial, la frontera “es muy, muy lenta” y ha triplicado el tiempo que se requería para pasar el control de seguridad antes de la puesta en marcha de la frontera inteligente el pasado 15 de octubre.

Ruiz Barranco ha calculado que antes un vehículo con una familia de cuatro personas podía tardar alrededor de 5 minutos en pasar el control documental, un tiempo que ahora es de, mínimo, tres o cuatro minutos por persona, ya que es necesario pasar por el nuevo sistema, registrar los datos y comprobar que todo ha quedado anotado de forma correcta.

Además, debido a los fallos, lo habitual es que las familias que van en vehículo tengan que apearse para ir a pie hasta donde está el sistema en lugar de realizarlo con unas tabletas electrónicas como se ideó en un principio.

Por ello, el SUP asegura que la situación de la frontera de Melilla “es muy complicada” tras la puesta en marcha del nuevo sistema y ha insistido en la petición que lleva haciendo más de un año para que se dote de mucho más personal del que hay ahora, de entre 10 y 12 policías, número por debajo de los 15 que, como mínimo, se exige oficialmente desde el Cuerpo para cubrir todos los puestos de trabajo.

El SUP reclama un incremento de 50 agentes porque, además de los problemas que se están dando en la frontera, ha advertido de que ahora llega un momento clave con las vacaciones navideñas, que deja la plantilla policial mermada coincidiendo con una época de mayor demanda.

Además, ha recordado que el próximo año se prevén, al menos, 20 jubilaciones en la plantilla policial de Melilla que, unido a los previsibles traslados de cada año, dará lugar a un problema de personal no ya solo en la frontera, sino en el conjunto de la Jefatura Superior de Policía en la ciudad autónoma.

Para el SUP, su demanda de 50 agentes está más que justificada por estos problemas y por el hecho de que la frontera de Melilla “es muy particular” que no se puede equiparar a otras de España o Europa, además de que sufre “un problema ya enquistado”. EFE

