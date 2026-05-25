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Los investigadores sitúan en la casa de Zapatero las instrucciones con mayor sensibilidad

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Madrid, 25 may (EFE).- La investigación policial sitúa la casa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como un núcleo de planificación y dirección de su presunta trama, en la que canalizar y custodiar "la planificación estratégica de las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad".

Así lo señala un tercer informe elaborado por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional, al que ha tenido acceso EFE, y que subraya el "liderazgo no visible" del ex líder del PSOE, que los investigadores creen que es "consecuencia de una estrategia deliberada de desvinculación respecto de su red organizada".

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Infiere la UDEF que el núcleo de "planificación y dirección" no se ciscunscribiría solo al ámbito de la oficina "sino que se desplazaría al entorno de su domicilio, en el que dispondría de mayor reserva y control de la información". EFE

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