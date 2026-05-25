Cinco jóvenes investigadores, candidatos al Princesa de Girona de Investigación

Murcia, 25 may (EFE).- Los jóvenes investigadores y científicos Ana Benítez, Carla Casadevall, Javier Santos, Pablo Rodríguez y Rafael Luque son los cinco finalistas al Premio Princesa de Girona de Investigación, galardones que se fallan este martes en Murcia, en el marco del Tour del Talento, en una gala presidida por el rey Felipe VI.

La Fundación Princesa de Girona, impulsora de estos galardones de talento juvenil, ha presentado este lunes a los cinco candidatos, uno de los cuales se sumará a los otros jóvenes talentos premiados en esta edición en las categorías de Arte, Empresa, Social e Internacional.

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La profesora gaditana en la Universidad Técnica de Múnich Ana Benítez es investigadora en biocatálisis y biología sintética, especializada en el desarrollo de sistemas enzimáticos avanzados para producir compuestos de alto valor de forma más eficiente y sostenible. Estos desarrollos se aplican a productos alimentarios, medicamentos o cosméticos, abaratando su producción y haciéndola menos contaminante.

La gerundense Carla Casadevall es investigadora líder en química sostenible y desarrollo de tecnologías fotocatalíticas inspiradas en la fotosíntesis para producir combustibles y productos químicos a partir de energía solar.

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El vizcaíno Javier Santos es un investigador referente en biología sintética que lidera el diseño de circuitos genéticos para programar células bacterianas con aplicaciones en salud y medioambiente.

En cuanto al madrileño Pablo Rodríguez, es experto en fusión nuclear y lidera el desarrollo de modelos avanzados para hacer viable la energía de fusión como fuente limpia e inagotable de energía.

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El cordobés Rafael Luque es experto en exoplanetas y ha contribuido al descubrimiento de más de 220 mundos fuera del sistema solar y al estudio de nuevas tipologías planetarias como los denominados "mundos acuáticos".

Este martes se conocerá el nombre del ganador de este galardón y la entrega de los premios se celebrará el próximo 14 de julio en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. EFE

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