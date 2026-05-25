Espana agencias

Cinco jóvenes investigadores, candidatos al Princesa de Girona de Investigación

Guardar
Google icon

Murcia, 25 may (EFE).- Los jóvenes investigadores y científicos Ana Benítez, Carla Casadevall, Javier Santos, Pablo Rodríguez y Rafael Luque son los cinco finalistas al Premio Princesa de Girona de Investigación, galardones que se fallan este martes en Murcia, en el marco del Tour del Talento, en una gala presidida por el rey Felipe VI.

La Fundación Princesa de Girona, impulsora de estos galardones de talento juvenil, ha presentado este lunes a los cinco candidatos, uno de los cuales se sumará a los otros jóvenes talentos premiados en esta edición en las categorías de Arte, Empresa, Social e Internacional.

PUBLICIDAD

La profesora gaditana en la Universidad Técnica de Múnich Ana Benítez es investigadora en biocatálisis y biología sintética, especializada en el desarrollo de sistemas enzimáticos avanzados para producir compuestos de alto valor de forma más eficiente y sostenible. Estos desarrollos se aplican a productos alimentarios, medicamentos o cosméticos, abaratando su producción y haciéndola menos contaminante.

La gerundense Carla Casadevall es investigadora líder en química sostenible y desarrollo de tecnologías fotocatalíticas inspiradas en la fotosíntesis para producir combustibles y productos químicos a partir de energía solar.

PUBLICIDAD

El vizcaíno Javier Santos es un investigador referente en biología sintética que lidera el diseño de circuitos genéticos para programar células bacterianas con aplicaciones en salud y medioambiente.

En cuanto al madrileño Pablo Rodríguez, es experto en fusión nuclear y lidera el desarrollo de modelos avanzados para hacer viable la energía de fusión como fuente limpia e inagotable de energía.

El cordobés Rafael Luque es experto en exoplanetas y ha contribuido al descubrimiento de más de 220 mundos fuera del sistema solar y al estudio de nuevas tipologías planetarias como los denominados "mundos acuáticos".

Este martes se conocerá el nombre del ganador de este galardón y la entrega de los premios se celebrará el próximo 14 de julio en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. EFE

vv/jsm/icn

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los investigadores sitúan en la casa de Zapatero las instrucciones con mayor sensibilidad

Infobae

España destina 1,2 millones de euros para combatir el brote de ébola en África oriental

Infobae

Llevar a la IA al borde del caos puede ayudarla a aprender más rápido, según un estudio

Infobae

México está preparado para que Irán se instale en Tijuana durante el Mundial

Infobae

Defensor del Pueblo vasco abre expediente por actuación de la Ertzaintza con la flotilla

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Plus Ultra, en directo | El juez Calama solicita todos los correos de Zapatero y sus hijas desde 2020

Última hora del caso Plus Ultra, en directo | El juez Calama solicita todos los correos de Zapatero y sus hijas desde 2020

Lotes de joyas, relojes y agendas: esto es todo lo que había en la caja fuerte y en el despacho de Zapatero

Un audio del caso Kitchen asegura que Bárcenas pagaba “10.000 euritos” al mes a Rajoy

Se publica el sumario completo de la investigación del juez Calama: “Zapatero aquí manda”

Madrid cerrará 15 estaciones de Metro por la visita del papa León XIV: así afectará la llegada del pontífice a la movilidad en la capital

ECONOMÍA

La mejora de los accesos de la línea C-5 de cercanías de Madrid beneficiará a 72 millones de viajeros

La mejora de los accesos de la línea C-5 de cercanías de Madrid beneficiará a 72 millones de viajeros

Caos de la tasa de basuras: sentencias contradictorias ponen en jaque las cuentas de miles de ayuntamientos y una recaudación de 3.500 M€

Adiós al billete de metro en Madrid: los viajeros podrán pagar con tarjeta bancaria y móvil a partir del 1 de junio

La vivienda pública se dispara: las licitaciones alcanzan los 465 millones en el primer trimestre, la mejor cifra en 18 años

La visita del papa León XIV a Madrid tendrá un impacto de entre 90 y 120 millones de euros

DEPORTES

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La reacción de Gavi al enterarse de que se encontraba en la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Luis de la Fuente deja fuera de la lista al Real Madrid: ni Huijsen ni Carvajal, la mala temporada blanca lastra a los internacionales

La lista de la Selección española para el Mundial 2026: estos son los 26 convocados por Luis de la Fuente

La convocatoria de España para el Mundial de 2026: estos son los fijos y las incógnitas de Luis de la Fuente