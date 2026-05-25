España destina 1,2 millones de euros para combatir el brote de ébola en África oriental

Madrid, 25 may (EFE).- La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha reforzado su apoyo a la respuesta internacional frente al brote de ébola registrado en África oriental con una ayuda de 1,2 millones de euros destinados a la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Según explica en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores, alrededor de 700.000 euros irán destinados al presupuesto regular de la federación y otros 500.000 al llamamiento regional de emergencia lanzado por la organización para combatir el brote en la República Democrática del Congo, Uganda y otros países vecinos en riesgo.

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Este llamamiento de emergencia, activado el pasado 20 de mayo, prevé asistir a tres millones de personas en áreas consideradas de alto riesgo de transmisión.

El programa incluye acciones de vigilancia comunitaria y rastreo de contactos, entierros seguros y dignos, medidas de prevención y control de infecciones, acceso a agua, saneamiento e higiene, promoción de la salud, apoyo psicosocial y actividades de comunicación de riesgos. EFE

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