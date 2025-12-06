Espana agencias

Mónica García achaca al modelo sanitario de Ayuso el "escándalo" del hospital de Torrejón

Guardar

Madrid, 6 dic (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha calificado este sábado de "escándalo" lo que se está conociendo sobre el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz (Madrid) y ha subrayado que el problema es el modelo sanitario de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. a la que ha acusado de saltarse la Constitución.

En declaraciones en el Congreso con motivo del acto por el 47 aniversario de la Constitución y después de que Ayuso acusara minutos antes al Gobierno de intentar tapar su corrupción atacando a la Comunidad de Madrid, García ha insistido en que el problema es el modelo sanitario de Madrid.

"Es un modelo que no solamente está en Ribera salud, sino que también está en Quirón", ha añadido.

En esa línea, ha señalado que si se analizan las memorias del servicio madrileño de salud para ver el flujo de pacientes de la sanidad pública a la privada, el Hospital la Paz pierde 50.000 pacientes, mientras que la Fundación Jiménez Díaz gana 85.000 y el Hospital de Torrejón 25.000.

"Y detrás de este flujo van los 5.000 millones que la señora Ayuso le ha dado a Quirón y los cientos de millones que le ha dado al hospital de Ribera salud", ha apostillado.

Por ello, en un día como el que se celebra este sábado, ha dicho que lo que tendría que decir Ayuso es cuántos artículos de la Constitución se salta, entre los que ha citado el 43 (protección de la salud), el 47 (vivienda) y el 37 (derecho a la educación). EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Moreno apela al espíritu de la Transición ante la actual "polarización política"

Infobae

Sánchez asegura que no hay contactos con Junts, pero sus socios quieren agotar legislatura

Infobae

Sánchez ofrece ayuda del PSOE a denunciantes si desean llevar el caso Salazar a Fiscalía

Infobae

España celebra el acuerdo de paz entre RDC y Ruanda y pide una implementación constructiva

Infobae

Las víctimas de la dana no se reunirán con Pérez Llorca mientras no exija el acta a Mazón

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez advierte a Trump: Europa

Sánchez advierte a Trump: Europa no será “vasalla” de ningún otro poder

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, da un plazo de una semana para negociar los presupuestos: “Si no los aprobamos, se convocarán elecciones”

La mitad de los que votaron a Vox en 2023 en Extremadura solo tenían la ESO: radiografía del crecimiento de la ultraderecha en la región

La Constitución celebra 47 años y Pedro Sánchez pide cumplirla: “Es el mejor camino para avanzar hacia un camino de igualdad y justicia social”

El diputado de Ayuso al que le “ponen” los enfados de la portavoz de Más Madrid: con sueldo público desde hace 25 años y multa de 10.000 euros por olvidarse de casar a unos novios cuando era concejal

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 6 diciembre

De millonario a vivir en un alquiler social: cómo “el hombre con más suerte” de Francia perdió su fortuna

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

DEPORTES

Uruguay, un rival en el

Uruguay, un rival en el Mundial 2026 con ADN de LaLiga: los jugadores celestes que juegan en clubes españoles

Miami, Houston y Atlanta: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará España en la fase de grupos del Mundial 2026

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta