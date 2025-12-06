Mónica García achaca al modelo sanitario de Ayuso el "escándalo" del hospital de Torrejón

Madrid, 6 dic (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha calificado este sábado de "escándalo" lo que se está conociendo sobre el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz (Madrid) y ha subrayado que el problema es el modelo sanitario de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. a la que ha acusado de saltarse la Constitución.

En declaraciones en el Congreso con motivo del acto por el 47 aniversario de la Constitución y después de que Ayuso acusara minutos antes al Gobierno de intentar tapar su corrupción atacando a la Comunidad de Madrid, García ha insistido en que el problema es el modelo sanitario de Madrid.

"Es un modelo que no solamente está en Ribera salud, sino que también está en Quirón", ha añadido.

En esa línea, ha señalado que si se analizan las memorias del servicio madrileño de salud para ver el flujo de pacientes de la sanidad pública a la privada, el Hospital la Paz pierde 50.000 pacientes, mientras que la Fundación Jiménez Díaz gana 85.000 y el Hospital de Torrejón 25.000.

"Y detrás de este flujo van los 5.000 millones que la señora Ayuso le ha dado a Quirón y los cientos de millones que le ha dado al hospital de Ribera salud", ha apostillado.

Por ello, en un día como el que se celebra este sábado, ha dicho que lo que tendría que decir Ayuso es cuántos artículos de la Constitución se salta, entre los que ha citado el 43 (protección de la salud), el 47 (vivienda) y el 37 (derecho a la educación). EFE

