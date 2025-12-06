Fenadismer urge un plan de ayudas para la renovación de la flota de transportes

Madrid, 6 dic (EFECOM).- La Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer) solicita al Ministerio de Transportes la aprobación de un plan de ayudas para la renovación de la flota española de transporte por su envejecimiento.

Fenadismer considera urgente un plan de ayudas para el achatarramiento y renovación de la actual flota, al situarse en la actualidad en más de 14 años en el caso de los camiones rígidos y en 8 años en las cabezas tractoras, según recoge en un comunicado enviado este sábado.

Dentro de estas ayudas, la asociación pide que se incluyan no solo a la compra de vehículos eléctricos, sino también de otras tecnologías de propulsión -incluido los nuevos vehículos diésel- que ayuden a reducir las emisiones contaminantes ante el envejecimiento de la actual flota española de transporte.

Por otra parte, Fenadismer también ha manifestado la preocupación por la "escasez" de conductores, dado que la edad media actual está próxima a los 50 años.

De esta forma, consideran que la solución para este problema debe pasar por hacer más atractiva la profesión en nuestro país, mejorando las condiciones de trabajo de los conductores profesionales.

Estos fueron algunos de los temas, según recoge el mismo comunicado, que se trataron en la última asamblea anual de Fenadismer celebrada el pasado jueves. EFECOM