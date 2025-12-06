Espana agencias

Feijóo acusa a Sánchez ser el que "más ha atacado" la Constitución y promete una etapa "reconstituyente"

En el aniversario de la Constitución, el dirigente popular responsabiliza al actual mandatario de deteriorar las instituciones y plantea una nueva etapa centrada en el respeto al marco legal, el diálogo y la restauración de valores democráticos

Con motivo del aniversario número 47 de la Constitución española, Alberto Núñez Feijóo manifestó su intención de preparar la celebración del cincuentenario de la Carta Magna con un gobierno, según sus palabras, de orientación constitucionalista y que exhiba orgullo por el marco legal vigente. El líder del Partido Popular subrayó que su meta es que, dentro de tres años, el Ejecutivo exprese de nuevo un mensaje de diálogo y tolerancia, elementos que consideró esenciales en la sociedad española. Según reseñó el medio original, Feijóo destacó la importancia de estas fechas conmemorativas como oportunidad para plantear un cambio político y restaurar los principios democráticos.

De acuerdo con lo publicado, Feijóo responsabilizó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de presidir el Ejecutivo que, según su perspectiva, ha mostrado el mayor nivel de hostilidad hacia la Constitución desde su promulgación. El dirigente popular aseguró que el actual periodo político se caracteriza por un deterioro de las instituciones, aludiendo a supuestos ataques a la separación de poderes, la igualdad ante la ley y la imparcialidad de las instituciones públicas. Feijóo defendió la necesidad de una nueva etapa, a la que denominó "reconstituyente" tanto del texto constitucional como del conjunto del sistema democrático.

El medio detalló que, momentos antes de la celebración en el Congreso, Feijóo acudió acompañado de varios presidentes autonómicos y cargos del Partido Popular para participar en el homenaje a la Constitución. El presidente del partido aprovechó su intervención para formular una crítica implícita tanto a Vox como a los socios parlamentarios de Sánchez, quienes no asistieron al evento. Feijóo afirmó que la presencia de representantes de su formación tiene como objetivo reiterar el respaldo a la Carta Magna y reafirmar el compromiso indefectible con su cumplimiento, al señalar: "Nos da igual quién venga o quién falte. Nosotros vamos a estar siempre con la Constitución. Somos un partido que nació después de la Constitución para defenderla, para cumplir y hacerla cumplir".

Según consignó el medio, Feijóo extendió el agradecimiento a quienes contribuyeron a materializar la Constitución, destacando su "espíritu de concordia y ejemplaridad política". Además, reconoció la labor de los jueces, los servidores públicos, las fuerzas de seguridad y el Ejército, subrayando su papel en la protección del estado de derecho. El dirigente popular dedicó palabras de reconocimiento al monarca Felipe VI, al que calificó como referente de servicio público. Recordó la actuación de la monarquía durante el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 en el Congreso de los Diputados, donde la defensa del orden constitucional resultó decisiva, según lo expresado por Feijóo.

Durante su intervención, Feijóo insistió en que su partido asumirá la responsabilidad de señalar a quienes, en su opinión, atacan la Constitución. Anunció que el Partido Popular luchará, si alcanza el Gobierno, por cerrar el periodo que denominó "década disolvente" para abrir un escenario orientado a la recuperación de los valores constitucionales y a la restauración de un clima institucional basado en la legalidad y la normalidad democrática. Feijóo sostuvo que la defensa del texto constitucional implica también denunciar y confrontar a quienes, a juicio del partido, perjudican el marco legal.

El medio citó también las declaraciones de Feijóo en las que reiteró la posición del PP como partido nacido tras la Constitución con el objetivo explícito de protegerla, respetarla y promover su cumplimiento. Este mensaje se enlazó con el llamamiento a preparar una conmemoración del cincuentenario en condiciones de plena normalidad democrática y con gobiernos dispuestos a reivindicar la Constitución como elemento integrador de la vida política española.

En este contexto de aniversario, Feijóo reafirmó su compromiso de encabezar una etapa que dé por superada la división y el desgaste institucional que, según señaló, ha caracterizado los últimos años bajo la gestión del ejecutivo actual. Su planteamiento giró en torno a la idea de restaurar la confianza en las instituciones y potenciar el diálogo como instrumentos fundamentales para el futuro del país, dando prioridad al respeto por la ley y la convivencia democrática, según reiteró en varias ocasiones a lo largo de sus declaraciones consignadas por el medio.

