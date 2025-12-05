El PP denuncia la "espantada" de siete ministros en la última sesión de control del año en pleno escándalo Salazar

El Partido Popular ha denunciado una "espantada" del Gobierno en la última sesión de control del año en el Congreso, que se celebrará este miércoles 10 de diciembre, para no hablar de "los escándalos de corrupción", y "prostitución", y del escándalo por presunto acoso sexual del exasesor de Moncloa Francisco Salazar.

Fuentes del PP han cargado contra hasta siete ministros del Ejecutivo por no acudir a la última ronda de preguntas en la Cámara Baja de 2025, todo ello en medio de la crisis abierta en el PSOE tras las denuncias anónimas por acoso presentadas contra el excargo socialista y del Gobierno y por la posterior gestión del partido, que ha tardado cuatro meses en contestar a las mujeres que contaron su caso a través de un canal interno.

En concreto, los 'populares' han señalado que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "una de las responsables, según los medios, de haber protegido a Paco Salazar", no acudirá a la sesión de control "para no dar la cara".

Lo mismo sostienen de la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, que también ha anunciado que faltará. "Ha pasado de compartir mesa, mantel y confidencias con el acosador Salazar, conociendo las denuncias interpuestas contra él, a escapar del Congreso", afirman desde 'Génova'.

Esas mismas fuentes ironizan con que el Gobierno "con una mano levanta la bandera feminista", y "con la otra hace desaparecer denuncias de acoso de sus propias compañeras".

"Las ausencias de estas dos ministras suponemos que se deben a no querer hacer frente al escándalo que afecta al que hasta hace cuatro días consideraban su compañero", han proseguido en su explicación, recordando que según el contenido de las denuncias interpuestas por mujeres, Salazar realizaba actos groseros como ponerse de pie con la bragueta del pantalón desabrochada frente a compañeras que estaban sentadas.

LOS MINISTROS "HUYEN DEL CONTROL"

A las ausencias de Montero y Alegría se suman las de la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen; el ministro de Economía, Carlos Cuerpo; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Defensa, Margarita Robles y el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Para el PP, estos miembros del Gobierno "huyen del control" y "tampoco darán explicaciones de los escándalos que competen a sus respectivos ministerios".