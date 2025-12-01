Espana agencias

La AN pide opinión a Fiscalía antes de decidir si reclama al PSOE todos los pagos en metálico o solo los investigados

Guardar

El juez que investiga el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional (AN) ha pedido opinión a la Fiscalía Anticorrupción sobre si reclamar al PSOE todos los pagos en metálico efectuados entre 2017 y 2024, o solo los relativos al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, de cara a tomar una decisión.

Según una providencia de este lunes a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez Ismael Moreno da cuenta de la solicitud de "aclaración" realizada por el PSOE y da traslado al Ministerio Público para que dé su opinión al respecto, en el marco de la pieza separada donde investiga los pagos en efectivo que realizó a Ábalos y al que fuera su asesor.

Fue la semana pasada cuando el PSOE pidió al juez instructor que aclarara si debe entregarle el listado y los justificantes de todos los pagos en metálico efectuados durante esos siete años a dirigentes, trabajadores y simpatizantes, algo que para los socialistas sería excesivo, ya que advierten de que podrían acabar en manos de sus adversarios políticos. O solo los realizados a las personas investigadas en la causa, lo que entienden más razonable.

El juez sospecha que, como apuntó el Tribunal Supremo cuando le instó a investigar los pagos, Ábalos y Koldo pudieron aprovechar la falta de controles a la hora de devolver gastos anticipados para blanquear el dinero obtenido de sus presuntas actividades ilegales. Y Anticorrupción apuntó a un posible delito de desfalco cometido contra la formación política, entre "otras irregularidades".

Moreno reclamó "relación de pagos en metálico efectuados y documentos en los que se soportan los mismos" de 2017 a 2024, sin hacer mayores precisiones.

Ante ello, el PSOE le remitió un escrito señalando que considera necesario puntualizar si se refiere a "todos los pagos realizados en metálico a todas las personas durante todo el periodo de tiempo" o solo los "vinculados, directa o indirectamente, a las personas investigadas" tanto en la Audiencia Nacional como en el Supremo, y "al equipo de la Secretaría de Organización del PSOE".

Y aseguraba al juez que colaborará con la Justicia en cualquier caso, pero alerta de que, si fuera el primer escenario, habría "graves derivaciones --jurídicas, procesales, personales y de protección de datos"-- porque implicaría aportar "todos los gastos adelantados a favor del partido por dirigentes, trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios".

INFORMACIÓN SENSIBLE PARA PP Y VOX

El partido avisaba de que "una diligencia de tal carácter genérico vulneraría la propia contención de la causa, limitada a investigar unos hechos concretos cometidos por unas personas también concretas", de modo que avisa de que "reclamar todos los pagos --y, con ello, todos los gastos adelantados-- podría entenderse (como) prospectiva".

A la vez, subrayaba que supondría revelar datos personales de "innumerables" cargos, trabajadores, afiliados, simpatizantes o "simplemente voluntarios" que indica que "han colaborado adelantando al partido gastos que luego les fueron compensados", lo que cree que vulneraría el "deber de confidencialidad y custodia de datos a los que le obliga" la normativa europea.

El PSOE añadía a ello una derivada política, incidiendo en que no veía razonable "reclamar al PSOE que entregue toda esta información, enormemente sensible, para que termine en los archivos del PP, de Vox y de Hazte Oír, nada menos". "Tampoco hay derecho", se quejaba.

Al hilo, apostillaba que "no se escapa a nadie la gravísima afectación que resultaría de la entrega a otros partidos políticos --incluyendo entidades de extrema derecha-- de datos legítimamente reservados que afectan irremisiblemente a la gestión, organización y estrategia política" del PSOE.

Desde Ferraz hacían hincapié en que "entregar a partidos de la oposición los justificantes de gastos de viajes, traslados, alojamientos y actividades en general de los dirigentes y afiliados del partido durante ocho años no tiene justificación alguna".

"No ayudará al esclarecimiento de los hechos y sí, por el contrario, convertirá este procedimiento en un instrumento en manos de estos partidos para obtener documentación interna del oponente, información reservada y, con ello, hacer una posible utilización política de tal información", enfatizaban.

"La preocupación de mi mandante estriba en el inevitable uso externo y partidista que el Partido Popular, Vox o alguno de sus adláteres harán de toda esta información", reiteraban.

En consecuencia, planteaban que, si finalmente el instructor solicita todos los pagos en metálico en esos años, la información se guarde en una pieza secreta, a la que solo acceden los propios investigadores, el juzgado y la Fiscalía.

"El interés de esta parte en colaborar con la Administración de Justicia, que no admite cuestión ni reserva alguna, es compatible con la honda preocupación de mi representado de que información sensible de su funcionamiento interno y los datos de las personas afectadas llegue a trascender a terceros", recalcó el PSOE.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Muere a los 73 años el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas

Autoridades y diversas instituciones de la Comunitat Valenciana expresaron su pesar por la partida del exjefe autonómico, decretando luto oficial mientras se multiplican los mensajes de condolencia y reconocimiento hacia su trayectoria política y financiera

Muere a los 73 años

El Senado recibe a más 8.800 visitantes durante sus dos días de puertas abiertas

Ciudadanos exploraron espacios emblemáticos, piezas históricas y elementos recientemente restaurados en la edición XXVIII de la jornada anual, que registró afluencia récord, una oferta interactiva renovada y actividades orientadas a compartir la experiencia en redes sociales

El Senado recibe a más

El PP pide que Sánchez y tres ministros expliquen al Congreso las revelaciones de Ábalos y Koldo antes de ir a prisión

El PP pide que Sánchez

Pradas contesta a la jueza de la dana que no quiere volver a declarar y se reitera en su comparecencia de abril

Pradas contesta a la jueza

El Supremo rechaza entregar a la Asamblea de Murcia información sobre presuntas mordidas de la trama Koldo por el AVE

El Supremo rechaza entregar a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

TVE decide prescindir de su

TVE decide prescindir de su parrilla de ‘Aquí hay trabajo’, su único programa de empleo que ha presentado 750.000 ofertas en sus 25 años en antena

Cuánto gana María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura: es una de los 10 presidentes autonómicos que se han subido el sueldo

La familia Franco devuelve al Ayuntamiento de Santiago de Compostela dos estatuas medievales del Pórtico de la Gloria expoliadas durante la dictadura

El hijo de Ábalos señala que Cerdán le ofreció a su padre “un cheque en blanco” en nombre de Sánchez para que no hablase: el PSOE replica tildándolo de “falsedades”

El Gobierno acelera la renovación de la cúpula de la UCO mientras avanzan las investigaciones anticorrupción que salpican a distintos partidos

ECONOMÍA

Telefónica plantea prejubilaciones a partir

Telefónica plantea prejubilaciones a partir de los 55 años con entre el 34% y el 68% del salario y deja la puerta abierta a despidos forzosos en el ERE

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 1 diciembre

El Supremo ‘desahucia’ a unos inquilinos por no pagar el IBI ni la basura, a pesar de que el importe no aparecía en el contrato

“Que se invierta en vivienda, pero no con fines especulativos”: Rodríguez acusa a Madrid de alentar la compra de viviendas por parte de inversores extranjeros

La mitad de los clientes de los bancos sufre intentos de estafa al menos una vez a la semana y solo el 4% recupera su dinero

DEPORTES

El exjugador del FC Barcelona

El exjugador del FC Barcelona Boateng habla sobre cómo derrochaba el dinero: “Me compré tres coches en un mismo día porque necesitaba felicidad”

Las palabras del jefe de equipo de Williams sobre Carlos Sainz y su podio en Catar: “Cuando hay presión, rinde mejor”

El exingeniero de Fórmula 1 Joan Villadelprat habla sobre Fernando Alonso: “Nunca ha sido un fenómeno a una vuelta, es un tío de carrera”

El FC Barcelona no está a la altura de las exigencias de Hansi Flick: “Seremos mucho mejores en los próximos partidos”

Cómo va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1