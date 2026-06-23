Espana agencias

Ceca Magán impulsa una nueva etapa con el nombramiento de Enrique Ceca como socio ejecutivo

Guardar
Google icon
Imagen XOA55GX7DZDX7JM3I74ZL62NB4

Ceca Magán Abogados ha anunciado este martes el inicio de una nueva fase en su proyecto corporativo tras superar los 30 millones de euros de facturación y ha reforzado su estructura de gobierno con el nombramiento como socio ejecutivo de Enrique Ceca, que liderará la gestión operativa y la excelencia en el servicio.

Según ha informado la firma en un comunicado, esta nueva etapa se apoya en una reorganización interna para reforzar y expandir la colaboración transversal junto con un crecimiento estructurado y sostenible.

PUBLICIDAD

En el marco de esa nueva etapa, Esteban Ceca reforzará su posición como socio director, asumiendo el liderazgo estratégico e institucional de la firma. Por su parte, Enrique Ceca asumirá la gestión ordinaria como socio ejecutivo, con foco en la eficiencia operativa, la coordinación transversal y la excelencia en la prestación de servicios.

Ambos estarán acompañados por el Comité de Dirección y el Consejo de Administración de la firma, órganos que desempeñarán un papel clave en la definición de la estrategia, la supervisión del crecimiento y la consolidación del proyecto empresarial a largo plazo.

PUBLICIDAD

Como parte de este proceso, Ceca Magán ha acordado una mayor apertura del sistema de equity, lo que flexibilizará la entrada de socios, con el objetivo de reforzar el compromiso de éstos con el proyecto común y avanzar en un modelo más colectivo, alineado y sostenible en el tiempo.

Esteban Ceca ha señalado que la evolución su nuestra estructura de gobierno responde "a una visión de largo plazo y a la voluntad de seguir construyendo una firma más sólida, ágil y preparada para afrontar los retos del futuro". "Este nuevo modelo refuerza nuestra capacidad de decisión, fortalece la cohesión interna y nos permite seguir creciendo con la ambición y la excelencia que nos caracterizan", ha indicado.

Por su parte, Enrique Ceca, ha destacado que el foco operativo de la firma es claro: "consolidar procesos, profundizar en la colaboración entre áreas y elevar de forma consistente la calidad del servicio". "Esta etapa nos permite acelerar la profesionalización y ofrecer a nuestros clientes una propuesta de valor diferencial, sólida y orientada a resultados", ha dicho.

Ceca Magán ha señalado que ambiciona posicionarse como la marca líder del sector legal en España, promoviendo la excelencia en el servicio y una toma de decisiones estratégicas que asegure la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

En palabras de Esteban Ceca: "Nuestro objetivo es inequívoco: ser el partner estratégico y sostenible de nuestros clientes, construyendo relaciones de largo plazo basadas en la confianza, la solvencia técnica y una ejecución impecable". "Este paso nos alinea como organización y nos dota de las herramientas necesarias para responder con agilidad y rigor a un mercado cada vez más exigente, sin renunciar a los principios que han definido la trayectoria de Ceca Magán", ha añadido Enrique Ceca.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una academia enseña a enseñar flamenco con canciones infantiles y ritmos K-pop

Infobae

Mónica García admite que existe mercantilización y falta de altruismo en la ovodonación

Infobae

La Bolsa española abre con una caída el 0,37 % arrastrada por Wall Street y Asia

Infobae

Las pernoctaciones hoteleras suben un 2,5 % en mayo y los precios, un 5 %, según el INE

Infobae

Ascienden a 7 los heridos en un atropello en la terraza de un bar de Frigiliana (Málaga)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La misión de la Armada Española en Mauritania con entrenamientos conjuntos y abordajes en alta mar a través del patrullero Atalaya

La misión de la Armada Española en Mauritania con entrenamientos conjuntos y abordajes en alta mar a través del patrullero Atalaya

Los horarios de la DGT para este verano: así se adapta la actividad en sus oficinas durante el periodo estival

Los baches no solo destrozan los amortiguadores de tu coche: también ponen en riesgo la electrónica

Qué hacer por San Juan cuando estás lejos de la costa: mantener los rituales, saltas el fuego o las olas

Ábalos podría pasar al menos 12 años en prisión: “Lo habitual es que antes haya disfrutado de permisos y hecho un buen uso de ellos”

ECONOMÍA

Más de un SMI para las vacaciones: los españoles gastarán este verano 582 euros en alojamiento, 309 en ocio y 280 en transporte por solo un viaje

Más de un SMI para las vacaciones: los españoles gastarán este verano 582 euros en alojamiento, 309 en ocio y 280 en transporte por solo un viaje

Juan Goñi, arquitecto: “En 2026, diseñar una casa también significa pensar en la sequía”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Cuánto cuesta mantener una piscina este verano: el gasto puede superar los 1.200 euros al año

Los compradores de vivienda se endeudan más: el importe de las hipotecas sube un 13,7% en un año, hasta los 173.331 € de media

DEPORTES

Vídeo resumen y goles: Argelia se impone en un partido igualado a Jordania y deja a los asiáticos fuera de su primer Mundial

Vídeo resumen y goles: Argelia se impone en un partido igualado a Jordania y deja a los asiáticos fuera de su primer Mundial

Ghana se encomienda a un hechicero para frenar a Kane e intentar ganar a Inglaterra en su segundo partido en el Mundial

Noruega-Senegal, en vídeo: Haaland dispara el pleno de la selección nórdica, en comparación con la senegalesa, al borde de la eliminación

Irak-Francia, en vídeo: el primer partido aplazado por tormenta eléctrica acaba con la clasificación de los galos y el doblete de Mbappé

Se suspende el partido del Mundial 2026 entre Francia e Irak por tormenta eléctrica, tras un gol de Mbappé