La Bolsa española abre con una caída el 0,37 % arrastrada por Wall Street y Asia

Madrid, 23 jun (EFE).- La Bolsa española, tras alcanzar máximos en la víspera, ha abierto este martes con un descenso del 0,37 %, afectada por la caída de Wall Street y Asia, y los valores tecnológicos, y mientras el mercado permanece atento a los avances en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

En el inicio de la jornada, el IBEX 35, el principal selectivo español, se aleja de los 19.500 puntos. Baja ese 0,37 %, hasta los 19.470,1 enteros. Las ganancias del año son del 12,62 %.

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En una jornada en la que el precio del crudo brent, el de referencia en Europa, cae el 1,18 %, hasta los 77,10 dólares, el mercado también estará pendiente de los datos preliminares de la eurozona, y de países como Alemania y Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, de los PMI manufactureros y de servicios. EFE

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