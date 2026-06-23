Espana agencias

La Bolsa española abre con una caída el 0,37 % arrastrada por Wall Street y Asia

Guardar
Google icon

Madrid, 23 jun (EFE).- La Bolsa española, tras alcanzar máximos en la víspera, ha abierto este martes con un descenso del 0,37 %, afectada por la caída de Wall Street y Asia, y los valores tecnológicos, y mientras el mercado permanece atento a los avances en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

En el inicio de la jornada, el IBEX 35, el principal selectivo español, se aleja de los 19.500 puntos. Baja ese 0,37 %, hasta los 19.470,1 enteros. Las ganancias del año son del 12,62 %.

PUBLICIDAD

En una jornada en la que el precio del crudo brent, el de referencia en Europa, cae el 1,18 %, hasta los 77,10 dólares, el mercado también estará pendiente de los datos preliminares de la eurozona, y de países como Alemania y Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, de los PMI manufactureros y de servicios. EFE

(foto)(vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una academia enseña a enseñar flamenco con canciones infantiles y ritmos K-pop

Infobae

Mónica García admite que existe mercantilización y falta de altruismo en la ovodonación

Infobae

Las pernoctaciones hoteleras suben un 2,5 % en mayo y los precios, un 5 %, según el INE

Infobae

Ascienden a 7 los heridos en un atropello en la terraza de un bar de Frigiliana (Málaga)

Infobae

El día 13 del Mundial, en 5 claves

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La misión de la Armada Española en Mauritania con entrenamientos conjuntos y abordajes en alta mar a través del patrullero Atalaya

La misión de la Armada Española en Mauritania con entrenamientos conjuntos y abordajes en alta mar a través del patrullero Atalaya

Los horarios de la DGT para este verano: así se adapta la actividad en sus oficinas durante el periodo estival

Los baches no solo destrozan los amortiguadores de tu coche: también ponen en riesgo la electrónica

Qué hacer por San Juan cuando estás lejos de la costa: mantener los rituales, saltas el fuego o las olas

Ábalos podría pasar al menos 12 años en prisión: “Lo habitual es que antes haya disfrutado de permisos y hecho un buen uso de ellos”

ECONOMÍA

Juan Goñi, arquitecto: “En 2026, diseñar una casa también significa pensar en la sequía”

Juan Goñi, arquitecto: “En 2026, diseñar una casa también significa pensar en la sequía”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Cuánto cuesta mantener una piscina este verano: el gasto puede superar los 1.200 euros al año

Los compradores de vivienda se endeudan más: el importe de las hipotecas sube un 13,7% en un año, hasta los 173.331 € de media

Qué hay detrás del uso de 2.400 millones de fondos europeos en pensiones y por qué ha abierto un choque entre Gobierno y oposición

DEPORTES

Vídeo resumen y goles: Argelia se impone en un partido igualado a Jordania y deja a los asiáticos fuera de su primer Mundial

Vídeo resumen y goles: Argelia se impone en un partido igualado a Jordania y deja a los asiáticos fuera de su primer Mundial

Ghana se encomienda a un hechicero para frenar a Kane e intentar ganar a Inglaterra en su segundo partido en el Mundial

Noruega-Senegal, en vídeo: Haaland dispara el pleno de la selección nórdica, en comparación con la senegalesa, al borde de la eliminación

Irak-Francia, en vídeo: el primer partido aplazado por tormenta eléctrica acaba con la clasificación de los galos y el doblete de Mbappé

Se suspende el partido del Mundial 2026 entre Francia e Irak por tormenta eléctrica, tras un gol de Mbappé