Condenado por estafar 73.000 euros a una pareja con falsas apuestas a La Quiniela

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a dos años de prisión a un hombre que estafó 73.000 euros a una pareja a la que propuso formar parte de una peña deportiva para realizar apuestas mediante la utilización de un programa informático con el que prometía "premios de alta rentabilidad" y que, en realidad, no se realizaban.

En su sentencia, dictada en firme, la Sección Segunda impone al acusado dos años de prisión por un delito continuado de estafa con las atenuantes de reparación de daño y confesión, además de una multa de cinco meses a razón de seis euros diarios.

El acusado reconoció que en agosto de 2018 cuando el hombre, "con evidente ánimo de ilícito enriquecimiento", contactó con los perjudicados para ver si quería formar parte de una peña deportiva con la que realizar apuestas mediante un sistema con el que ganar dinero.

El condenado les había hecho llegar una propuesta financiera consistente en la utilización de un programa informático de apuestas para la Quiniela 1X2 de cara a la temporada que estaba a punto de arrancar. Mediante un soporte magnético, las apuestas que serían validadas en las Administraciones de Loterías y Apuestas del Estado.

El acusado manifestó a las víctimas que en la última década había empleado ese programa informático para realizar "distintas simulaciones de fórmulas matemáticas de probabilidad", por lo que les aseguró que "sería factible" conseguir premios en las apuestas.

Ante tal ofrecimiento, las víctimas accedieron a financiar apuestas "en la confianza de obtención de ganancias", de modo que entre septiembre de 2018 y febrero de 2019, la mujer le entregó al acusado 15.000 euros, para lo que llegó a pedir incluso un préstamo personal. Por su parte, el varón realizó al acusado varias entregas de dinero "por importe total de 58.000 euros".

El acusado, de cara a atender los requerimientos que le hacían perjudicados y a fin de justificar las apuestas que supuestamente iniciaba, procedió "con carácter mendaz" a modificar digitalmente los listados de apuestas que habrían sido validas frente Loterías con el sello de la administración.

En otros casos, usó la firma digital de la misma administración "para aparentar apuestas por valor de 150.306 euros, bien por sí o por otro a su instancia". De esta manera, hacía constar apuestas que "no se habían llevado a efecto" cuando ya se había "apoderado previamente" y "en su propio beneficio" del dinero de los perjudicados.

El hombre, al que se suspende la pena privativa de libertad durante cuatro años con la condición de que no vuelva a delinquir, también deberá indemnizar a las víctimas con los importen defraudados, que podrá devolver de manera fraccionada a en cuotas semestrales 5.427,70 euros a partir de marzo de 2026.