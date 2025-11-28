Espana agencias

La AN espera hoy a Koldo para interrogarle por las mascarillas de Canarias tras su primera noche en prisión

Guardar

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno tiene previsto interrogar hoy desde las 10.00 horas como investigado al exasesor ministerial Koldo García por los contratos adjudicados por Canarias en pandemia, después de pasar su primera noche en prisión provisional por orden del Tribunal Supremo (TS) ante el riesgo "extremo" de fuga de cara al juicio por la presunta trama de mascarillas en el Ministerio de Transportes.

Koldo estaba llamado por el juez Moreno desde semanas antes de la decisión adoptada este jueves por su compañero del Supremo que también investiga la causa, el magistrado Leopoldo Puente.

El Supremo envió al exministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor a la cárcel de Soto del Real (Madrid) antes del juicio que se celebrará en su contra por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario.

Tuvo en cuento para ello los "consistentes indicios" y la elevada petición de penas que hacen las acusaciones: hasta 30 años de cárcel por presuntos delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho y uso de información privilegiada.

Además, Puente recordó que ambos están investigados en una pieza separada sobre presuntos amaños de obra pública, por la que "igualmente podrían derivarse graves responsabilidades penales" contra ellos. Y avanzó que el juicio se celebrará en "unos meses" y que si resultan condenados no lo serán a menos de 10 años de prisión.

Por su parte, el juez de la AN decidió el pasado 7 de noviembre llamar a Koldo y al presunto conseguidor Víctor de Aldama una vez recibido el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analiza los contratos adjudicados por el Gobierno de Canarias que presidía el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a la empresa Soluciones de Gestión, situada en el epicentro de la presunta trama.

LOS PAGOS DE ALDAMA

Los investigadores plasmaron en ese informe que Torres reclamó pagos para la trama de mascarillas por la "influencia" de Koldo y que se disculpó con el entonces asesor: "Estoy encima", "he dado el golpe preciso en la mesa".

Fue el fiscal de Anticorrupción Luis Pastor quien pidió a la Audiencia Nacional que llamara a Koldo y Aldama, especialmente después de que la UCO apuntara en su informe que los contratos de Canarias "constituirían parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Aldama venía pagando a Koldo, al menos desde octubre de 2019, en una suerte de nómina que le permitía la petición de favores".

El fiscal de Anticorrupción entendió que ese pago "recurrente" permitía al empresario "tener acceso al propio ministro" de Transportes en aquellas fechas, recordando que el propio Aldama "reconoció" en su primera declaración --la del 21 de noviembre de 2024-- que "en varias ocasiones" observó cómo, en su presencia, el dinero que entregaba a Koldo, éste se lo repartía con Ábalos.

Al respecto, el fiscal consideraba que dicho "patrón" supondría que los pagos realizados por Aldama "no se ceñirían a actuaciones concretas, sino que responderían más bien al aseguramiento de su capacidad de influencia para la posterior consecución de un lucro económico personal".

Y recalcaba que "las actuaciones concretas solicitadas a Koldo por Aldama --o parte de su entorno-- se ceñirían a los pormenores derivados de la contratación de emergencia de material sanitario por la administración canaria, certificación del propio material" o "cobro" por parte de Soluciones de Gestión, vinculada al empresario.

INFLUENCIA PARA VALIDAR MASCARILLAS

Los investigadores también apuntaron que el entonces viceconsejero de la Presidencia del Gobierno canario, Antonio Olivera, garantizó la compra de mascarillas mientras desde dentro de la Administración canaria "aún se estaba dilucidando la viabilidad de la operación", expresando "dudas" por el precio y la calidad.

Según la UCO, Olivera contactó con Koldo para informar de que "solo quedaba cerrar la cantidad del envío". "Es posible que nos quedemos en esta ocasión dos millones de unidades o la cantidad máxima que quepa en un vuelo. ¿Te parece bien?", preguntó.

Los agentes indicaron que Soluciones de Gestión "ya estaría suministrando mascarillas" a la Administración canaria "incluso antes de llevarse a cabo las adjudicaciones del contrato".

Además, llamaron la atención sobre "el control" que Koldo tenía en esas operaciones, llegando a preguntar al viceconsejero "la cantidad de material que se pueden quedar".

Y la UCO destacó que el exasesor aprovechó su condición para que diferentes organismos públicos validaran las mascarillas de Canarias, llegando a "implicar a los ministros de Transportes y Trabajo".

ALDAMA APUNTA AL MINISTRO TORRES

La declaración de Koldo llega un día después de que Aldama confirmara al juez Moreno que se vio con Torres en un restaurante y que envió un mensaje para ofrecerle test anti-covid.

"Debería estar preocupado. Bastante", aseguró el empresario a los medios al salir de su declaración en el Juzgado Central de Instrucción Número 2, en el que estuvo alrededor de una hora y contestó a las preguntas de todas las partes.

Aldama señaló como investigado ante el juez que el expresidente canario quería que fuese la aerolínea Plus Ultra la que llevase el material sanitario al archipiélago, en vez de Air Europa, enmarcándolo a la vez en presiones del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para que se rescatara a la primera compañía.

También manifestó que Torres estaba obsesionado con ser ministro y aseguró que los pagos de 10.000 euros que reconoce haber realizado a Koldo los hacía porque abrían puertas en muchos lados, incluyendo Canarias, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

El presunto conseguidor agregó que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el entonces titular de Sanidad y ahora presidente catalán, Salvador Illa, conocían que iba a haber una reunión con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuando la dirigente viajó en enero de 2020 a España.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Peinado escucha hoy a testigos propuestos por Begoña Gómez para defender que actuó por indicaciones de la UCM

Peinado escucha hoy a testigos

El PNV y Bildu reclamarán hoy en el Congreso la desclasificación del 'caso Zabalza', 40 años después

Al cumplirse cuatro décadas de la muerte de Mikel Zabalza bajo custodia policial, portavoces nacionalistas exigirán en la Cámara Baja que se rindan cuentas y se haga pública información considerada secreta por razones de seguridad estatal

El PNV y Bildu reclamarán

Morant exige que "todo el peso de la Justicia" caiga sobre Koldo y Ábalos, que "creía que iba a ser impune toda la vida"

Morant exige que "todo el

Feijóo asegura que la Comunidad Valencia recupera la "estabilidad" con Pérez Llorca frente a la "debilidad" del Gobierno

Feijóo asegura que la Comunidad

Bolaños entrega un premio a UNICEF de la mano de RocaJunyent por "su compromiso con la infancia y sociedades más justas"

Bolaños entrega un premio a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una batería de un coche

Una batería de un coche híbrido explota en un parking en plena hora punta: el propietario ignoró una carta del fabricante que informaba de un posible fallo

El mayor centro de investigación del cáncer (investigado por desfalco) no encuentra empresa que le repare el animalario donde guarda 60.000 ratones para experimentos

El submarino Isaac Peral vuelve a España tras su primera misión de la OTAN: la “mínima intimidad” de los militares bajo el mar con “un mensaje diario” a la familia

La entrada en prisión de Ábalos eleva al máximo la tensión política: el Gobierno encaja el golpe mientras el PP llama a la movilización

Un muerto y un herido crítico tras un incendio en un edificio de A Coruña

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy viernes 28 de noviembre

Cuántos dólares cuesta un euro hoy 28 de noviembre

Vuelven los sustos para los hipotecados: el euríbor encadena cuatro meses al alza y suben las cuotas con revisión semestral

El Congreso tumba la senda de estabilidad 2026-2028: ¿qué significa y cómo afectará a los Presupuestos y a las autonomías?

DEPORTES

Edna Imade: de llegar en

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions