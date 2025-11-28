Espana agencias

Albares niega que la entrada en prisión de Ábalos afecte la imagen de España y pide dejar trabajar a la justicia

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha negado este viernes que la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos afecte a la imagen internacional de España, al tiempo que ha apostado por dejar trabajar "serenamente" a la justicia, evitando valorar el caso.

"Hay una investigación judicial en estos momentos y es el tiempo de la justicia", ha afirmado al ser preguntado por el caso del antiguo 'número dos' del PSOE, incidiendo en que nunca llegaron a coincidir mientras Ábalos fue ministro, ya que su llegada al Gobierno se produjo justo cuando salió este en julio de 2021.

"Es la justicia la que tiene que pronunciarse y yo creo que lo mejor que podemos hacer todos es dejar a la justicia que avance, trabaje con serenidad", ha añadido, eludiendo valorar expresamente qué opina sobre el caso.

Preguntado expresamente si la entrada en prisión de un exministro y antiguo secretario general del PSOE afecta la imagen internacional de España, el jefe de la diplomacia lo ha descartado.

En este sentido, ha esgrimido que en Barcelona se dan cita este viernes los 43 países que integran la Unión por el Mediterráneo (UpM) --los 27 de la UE y los países de la cuenca mediterránea-- y "nadie" le ha preguntado al respecto.

"Lo que esto demuestra es que la justicia actúa, toma sus decisiones y desde luego aquí en lo que estamos centrados hoy es en lanzar el Pacto por el Mediterráneo, en presentar la reforma de la Unión por el Mediterráneo y en conseguir un diálogo genuino entre ambas riberas, la ribera norte y la ribera sur", ha remachado.

