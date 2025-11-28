Albares defiende ante israelíes y palestinos que "es hora de acabar con tanto sufrimiento" y construir una paz duradera

Al hacer referencia al regreso de Siria al foro euro-mediterráneo casi un año después del fin del gobierno de Bashar al Assad, José Manuel Albares expresó su esperanza de que este hecho marque el inicio de una nueva etapa en la que todas las voces y expectativas sirias encuentren espacio, sin discriminación. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación reiteró la disposición de España a acompañar este proceso, en el marco del X foro ministerial de la Unión por el Mediterráneo (UpM), celebrado en Barcelona. Durante este encuentro, Albares hizo un llamamiento ante representantes israelíes y palestinos para detener el sufrimiento en Oriente Próximo y avanzar hacia la construcción de una paz duradera, según consignó el medio fuente.

Según informó la fuente, la intervención del ministro español destacó la importancia de buscar consensos que posibiliten la estabilidad en la región. Albares aprovechó la reunión de la UpM, que por primera vez en dos años contó con la representación de Israel a través de su embajadora en funciones Dana Erlich y de Palestina mediante su ministra de Exteriores, Varsen Aghabekian, para subrayar la gravedad de la situación. Señaló que el foro no puede obviar la tragedia existente y que, dado su carácter de principal espacio de encuentro euro-árabe y único espacio de diálogo conjunto entre Israel y Palestina, se convierte en un escenario clave para intentar soluciones.

Albares describió los últimos años en la región mediterránea como marcados por conflictos severos, aludiendo a los ataques terroristas perpetrados por Hamás y sus consecuencias. Llamó la atención sobre la urgencia de priorizar las vidas y las necesidades de las personas afectadas, sin importar su nacionalidad, religión o género. En palabras del ministro: “Es hora de acabar con tanto sufrimiento y de que pongamos a las personas en el centro de nuestra acción”.

El medio detalló que Albares insistió en la formación de consensos como requisito para alcanzar una paz que sea considerada justa y duradera. Reconoció la existencia de un “atisbo de esperanza” en las propuestas recientes para Gaza, específicamente el plan de paz planteado por el presidente estadounidense Donald Trump, y animó a las partes implicadas a no dejar pasar la oportunidad que este momento ofrece.

Al referirse a los 43 países que conforman la UpM —los 27 miembros de la Unión Europea y 16 estados mediterráneos—, el ministro afirmó que existe un deseo compartido entre los participantes de lograr la paz. Volvió a recalcar la necesidad de reimpulsar la solución de dos estados como la única vía capaz de garantizar paz, prosperidad y seguridad para los pueblos de Oriente Próximo, según publicó el medio. Expresó su confianza en que pueda haber un esfuerzo colectivo dirigido a ese objetivo.

Según reportó la fuente, Albares consideró que se vive un instante decisivo en el desarrollo del conflicto palestino-israelí, e insistió en que solo una implicación real y coordinada de todos los actores conseguirá superar la incertidumbre presente. Además, puso en valor la colaboración entre Europa y los países árabes registrada en los últimos meses y defendió la necesidad de mantener la labor conjunta bajo el paraguas de las Naciones Unidas, en especial en el marco de la alianza global por la paz y la concretización de la solución de dos estados.

Al margen del foco israelí-palestino, Albares incluyó valoraciones sobre la situación de Siria. Saludó la reincorporación de ese país al foro y expresó su deseo de que su participación contribuya a sentar las bases para un proceso inclusivo de reintegración en el área mediterránea, según consignó el medio fuente. El ministro consideró que el futuro de Siria dependerá de su capacidad para reflejar la diversidad de la sociedad y de atender a las aspiraciones de toda la ciudadanía. Reafirmó el respaldo español a este proceso.

El ministro también dedicó un espacio a la realidad libanesa, señalando que España mantendrá su apoyo al pueblo y gobierno de Líbano en los esfuerzos que buscan asegurar el monopolio estatal sobre el uso de la fuerza. En alusión a la situación en la Línea Azul, demarcación entre Israel y Líbano, Albares enfatizó que la población de ambos países merece una solución definitiva y duradera.

De acuerdo con la información publicada, Albares finalizó su intervención reafirmando el compromiso permanente de España con la paz y la estabilidad tanto en Oriente Medio como en toda la franja mediterránea. Reiteró la intención de seguir colaborando con socios europeos y aliados regionales para alcanzar un Mediterráneo caracterizado por la paz, la seguridad y la prosperidad para todos los pueblos que lo integran.