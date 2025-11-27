Prosegur pagará a sus accionistas un dividendo de 0,159 euros por acción el 4 de diciembre

Madrid, 27 nov (EFECOM).- Prosegur abonará a sus accionistas un dividendo bruto con cargo a reservas voluntarias de 0,1593 euros el próximo 4 de diciembre.

Según ha indicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para hacer frente a este pago el grupo de seguridad desembolsará 86,8 millones de euros en un único pago, según se aprobó en la pasada junta general de accionistas.

La presidenta de Prosegur, Helena Revoredo, es la principal accionista de la compañía con un 73,1 % del capital.

Las acciones de Prosegur cotizan en 2,78 euros por acción y en lo que va de año se han revalorizado más de un 64 % en la bolsa española.

Esta misma semana, Prosegur Cash también anunció el pago de un dividendo de 0,0424 euros brutos por acción el próximo 2 de diciembre, lo que supone un dividendo total máximo de casi 63 millones de euros. EFECOM