Piden cuatro años de cárcel para un hombre por un delito contra la libertad sexual y por coacciones a su exmujer

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra celebrará el día 27 un juicio por violencia sobre la mujer, procedente del Tribunal de Instancia de A Estrada.

En su escrito de calificación, el Ministerio Público sostiene que acusado y víctima contrajeron matrimonio en 2017 iniciando en 2024 los trámites de divorcio, aunque añade que el hombre no aceptaba el fin de su relación.

"Con el propósito de perturbar su paz y tranquilidad, así como de controlar en todo momento lo que hacía, comenzó a llamarla de manera insistente y a mandarle audios, diciéndole que tenía que decirle donde estaba en cada momento".

Solo el 31 de enero de este año la llamó hasta en ocho ocasiones y otro día más de 40, una situación que asegura se produjo especialmente a raíz de que tuvo conocimiento de que había iniciado la mujer una nueva relación sentimental. En otra ocasión, le llegó a agarrar las nalgas, sin consentimiento de ella.

Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito continuado de coacciones leves contra la mujer y otro contra la libertad sexual por el que solicita una pena de un año de cárcel en el primer caso y de tres años en el segundo. También se solicita una indemnización de 6.000 euros.