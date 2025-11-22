Espana agencias

Puigdemont llama a no confundir "lo que es la pura gestión con la ambición de país"

El líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha llamado a no confundir "lo que es la pura gestión con la ambición de país" y a impulsar desde los ayuntamientos políticas abiertas, transversales, no sectarias e innovadoras que no se conformen con lo que ya se tiene, textualmente.

Lo ha dicho este sábado en una declaración grabada, durante un acto de Junts en Barcelona para crear el Consejo Asesor de Exalcaldes, que estará presidido por el exalcalde de Barcelona Xavier Trias.

Puigdemont ha valorado el municipalismo: "No hay mejor manera de servir a Cataluña, de hacer que este país sea un país libre e independiente, que haciendo que este país se pueda dirigir al mundo con voz propia y hacerlo desde abajo, contando con la gente".

Ha dicho que la forma de hacer política municipal es "servir los intereses de todos" sin importar a quién hayan votado o si han venido hace poco o han residido toda la vida en el municipio.

Puigdemont ha reivindicado que esta mirada es "fundamental para afrontar momentos de crisis", y que cuidar de un ayuntamiento es cuidar del país.

También ha llamado a "crecer de manera sostenida" y dar respuesta a los retos con la mirada puesta en el futuro para intentar que la gente joven pueda tener un futuro laboral, que pueda hacer familia en el municipio y controlar que los retos y los desafíos globales que afecten al municipio se puedan conciliar.

Ha defendido atajar estos problemas con políticas "que se deben poder explicar con el paso del tiempo" y ha llamado a no perder la mirada larga.

JORDI TURULL

El secretario general de Junts, Jordi Turull, también ha reivindicado la tarea del municipalismo, que es la "más agradecida y, a la vez, la más exigente".

Ha asegurado que Cataluña "siempre ha tenido un Estado en contra" y que los ayuntamientos, en sus palabras, han sido el primer muro de contención y el primer espacio de posibilidad para los ciudadanos cuando el estado fallaba.

"Necesitamos mantener y hacer todavía más fuerte ese espíritu municipalista que vosotros representasteis. El país necesita volver a poner la política útil y eficaz a las personas y a la nación en el centro", y ha exigido liderazgos fuertes y proyectos sólidos.

XAVIER TRIAS

Xavier Trias se ha mostrado "decepcionado" con la situación política y ha reclamado líderes que generen la ilusión para cambiar las cosas.

"Cambiar las cosas quiere decir defender que Cataluña es una nación. Y quiere decir que tenemos que conseguir que cada vez sea menos dependiente", ha apuntado, y ha dicho que esto hay que conseguirlo de forma convencida y no pidiendo lo imposible, textualmente.

