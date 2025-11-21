Defensa publicará "a partir del próximo mes" la oferta de empleo ligada al centro tecnológico de Jaén

La secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, ha anunciado este viernes que, "a partir del próximo mes se van a publicar ya las convocatorias de la oferta de empleo para Cetedex", Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación que se promueve en Jaén.

Así lo ha indicado a los periodistas antes de participar en la clausura de la 'I Jornada de inteligencia artificial responsable en el ámbito militar', que también ha contado con la ministra de Defensa, Margarita Robles; el alcalde de Jaén, Julio Millán; el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, y el delegado de la Junta, Jesús Estrella, entre otros.

Valcarce ha explicado que la elección de la capital para este encuentro no es casual y responde al "proyecto estratégico" del Cetedex, que se centrará en la investigación, ensayo y certificación de inteligencia artificial junto a la lucha contra drones y vehículos autónomos y conectados.

"Sus obras avanzan a muy buen ritmo y cumpliremos nuestro compromiso de que el campus principal esté concluido en 2026", ha destacado, no sin añadir que el trabajo avanza en otras tres líneas: personal, proyectos de investigación y tecnológicos y atracción de empresas "interesados en crear tejido industrial" en este sector.

Tras recordar que Defensa ya tiene "contratación de personal para Cetedex", ha anunciado que, "a partir del mes que viene", se empezará a "lanzar las convocatorias" de oferta de empleo público. "En estos meses, hemos estado desarrollando una campaña de concienciación y de información a los jóvenes, tanto en Formación Profesional como en la universidad, para indicarles qué perfiles profesionales de ingeniería, técnicos... necesitamos. La respuesta ha sido muy positiva", ha dicho.

Igualmente, ha puesto de relieve la importancia de "todo el conjunto de proyectos de I+D+i que impulsa tanto Isdefe como el INTA y que son la razón de ser del Cetedex", así como la atracción de actividad vinculada al futuro centro tecnológico.

En esta línea, ha aludido a Escribano y la compañía FMG en Vadollano, en Linares, como ejemplos "de compañías que han elegido Jaén para desarrollar tejido industrial, para desarrollar proyectos empresariales de enorme envergadura".

"Esperamos que FMG Vadollano-Linares sea la primera compañía de Europa y esto será posible gracias a una inversión, en los próximos años de 100 millones de euros y la creación, tal como nos han informado hoy, en los próximos tres años, de 200 puestos de trabajo", ha señalado.

Al respecto, ha incidido en que es muestra "de buscar sinergias de impulso a través de una inversión estratégica del Ministerio de Defensa", pero que también busca "una mayor cohesión territorial" gracias a esa generación de riqueza.

En esta línea se ha pronunciado la ministra de Defensa en el acto de clausura de las jornadas, donde ha señalado la necesidad de avanzar desde el punto de vista tecnológico en el ámbito militar. "Nos pareció que esta primera jornada de inteligencia artificial en el ámbito de lo militar se tenía que celebrar aquí porque nuestro compromiso con Jaén es total e inequívoco", ha asegurado.

Robles, asimismo, ha recordado el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, que cuenta con más de 10.000 millones de euros "para invertir en paz, en seguridad, en libertad y en derechos".

ECOSISTEMA

Por su parte, el presidente de la Diputación ha mostrado su agradecimiento al Ministerio por la decisión de celebrar este encuentro en la capital jiennense, al tiempo que ha subrayado "el ecosistema de innovación y tecnología" que está generando el Cetedex en la provincia.

"Han sido varios los eventos en el ámbito de la defensa que han tenido como sede la provincia de Jaén y que ponen el foco en una provincia que va a ser referente de innovación, de investigación y de empleo en torno al mundo de la defensa", ha declarado.

Reyes también se ha referido a la construcción del Cetedex, cuyo campus principal estará listo "a finales del año", cuando estarán "iniciadas las obras del campo de pruebas avanzadas". Al hilo, ha recordado la colaboración de la Diputación y el Ayuntamiento de Jaén para hacer realidad este proyecto estratégico.

De su lado, el alcalde ha expresado su satisfacción por los avances en torno al Cetedex, "un proyecto importante para Jaén, pero que también para el resto de España".

Junto a los pasos en la construcción de la infraestructura, ha valorado que, paralelamente, se esté avanzando en "la parte de innovación, de investigación y de desarrollo tecnológico, que es casi tan importante como esa obra".

Del mismo modo, Millán ha resaltado que ya se va notando en la ciudad ese movimiento con "los eventos que desde un primer momento están teniendo lugar en Jaén. "También de la mano de la Universidad de Jaén, en relación a inteligencia artificial o la ciberseguridad que están poniendo ya el foco en Jaén como referentes en estas materias", ha comentado.