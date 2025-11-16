Gallardo reclama a Guardiola que elija "entre los intereses de Feijóo y los de Extremadura"

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha subrayado este domingo que la presidenta del Ejecutivo regional, María Guardiola "tiene que elegir entre los intereses de Feijóo y los de Extremadura".

En ese sentido, Gallardo también se ha referido a la presencia de Alberto Núñez Feijóo este domingo en un acto en Extremadura, del que ha criticado que "Guardiola "haya salido corriendo para acudir al acto del líder del PP" en lugar de atender los problemas que afectan directamente a los extremeños.

Según ha considerado Gallardo, la presidenta regional "tiene que elegir entre los intereses de Extremadura o los de Feijóo", una elección que, a su juicio, se hace evidente en asuntos como la quita de más de 1.700 millones de euros de deuda propuesta por el Gobierno de España, que permitiría impulsar políticas sociales decisivas.

"Debe decidir si las decisiones se toman aquí o en Madrid, si defiende derechos o recortes, si está con los extremeños o con un proyecto ajeno a esta tierra", ha dicho.

En ese sentido, ha advertido de que los extremeños "no van a permitir que PP y Vox pretendan decidir desde fuera el futuro de esta tierra".

APOYO A LA LEY ELA

Miguel Ángel Gallardo se ha pronunciado de esta forma este domingo tras participar en la II Caminata Solidaria a favor de ELA Extremadura, donde ha señalado que esta enfermedad "recuerda cada día que el tiempo es vida" y que, por ello, la política "no puede esperar" cuando se trata de proteger a quienes la padecen, señala el PSOE en nota de prensa.

El líder socialista ha agradecido en su intervención a ELA Extremadura la organización de un acto "que da visibilidad, conciencia y compromiso colectivo", y ha valorado el reciente Decreto Ley del Gobierno de España, que destina 500 millones de euros al desarrollo de la Ley ELA.

"Es un paso decisivo para garantizar derechos, recursos materiales y humanos, y una atención digna", ha señalado Gallardo, quien ha reclamado que ahora es la Junta de Extremadura quien debe "acompañar con financiación y responsabilidad".

"Mi compromiso con la ELA y con esta ley es total, absolutamente total", ha afirmado.

CENIZAS DE LOS INCENDIOS

Por otra parte, el candidato socialista ha abordado asimismo la situación creada en Plasencia tras la llegada de cenizas a los ríos del norte de Cáceres y ha reclamado a la Junta de Extremadura y al Ayuntamiento de Plasencia que "hagan públicos de inmediato" los análisis del agua, incluidos los de metales pesados.

En ese sentido, ha recordado que el pasado viernes visitó Navaconcejo y Plasencia, donde comprobó cómo las lluvias han arrastrado restos de los incendios hasta los cauces, contaminando el agua y poniendo en riesgo la salud de miles de ciudadanos, ha dicho.

Una situación que a su juicio "es consecuencia de la "dejación de funciones" del Gobierno autonómico, que dejó sin gastar 40 millones de euros en prevención, provocando incendios más voraces y un posincendio con efectos directos sobre la calidad del agua, ha señala el candidato socialista.

"La ciudadanía tiene derecho a saber la verdad y a protegerse", ante lo que Gallardo ha reclamado "transparencia y explicaciones", y ha lamentado que la presidenta autonómica "vuelva a optar por el silencio" en este asunto.

Así, ha recordado que el PSOE ya pidió la convocatoria urgente de la Diputación Permanente para aclarar qué actuaciones se han realizado en los últimos meses. "Si Guardiola no quiere dar la cara, al menos el consejero de Política Forestal debe hacerlo", ha insistido.

Por último, ha criticado que Guardiola se haya negado a participar en el debate electoral organizado por RTVE, cuando "Extremadura vive un momento decisivo y la ciudadanía merece escuchar a quienes aspiran a gobernar. La pregunta es por qué se niega, qué tiene que ocultar o de qué tiene miedo", ha concluido.