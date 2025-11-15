Espana agencias

Palestinarekin Elkartasuna reúne a miles de personas en la segunda marcha previa al partido Euskal Selekzioa-Palestina

La plataforma Palestinarekin Elkartasuna ha congregado a miles de personas en Bilbao, bajo el lema "Gora palestina erresistentzia! Euskal Herria eta Palestina askatu" (Arriba la resistencia palestina! Libertad a Euskal Herria y Palestina), en la segunda de las manifestaciones que este sábado ha recorrido la capital vizcaína desde la plaza Arriaga hasta San Mamés, antes de iniciarse el partido entre Euskal Selekzio y la selección de Palestina.

Los congregados, a los que se han sumado las gradas de animación de de diferentes equipos del País Vasco y Navarra, han desfilado tras una pancarta con la imagen de un futbolista con una metralleta y un pañuelo palestino jugando a fútbol con la cabeza de Isaac Netanyahu como balón, y coreando lemas como 'Israel estatu terrorista (Israel, estado terrorista) y Gora Palestina Erresistentzia (Viva la resistencia palestina), o 'Palestina askatu, Israel suntsitu' (Palestina libre. Destruir a Israel).

La marcha, ruidosa, ha discurrido entre bengalas y petardos, gritos contra el genocidio en Palestina y algunas canciones entonadas por los manifestantes.

Antes de iniciarse el recorrido, el miembro de la plataforma Iñigo Rodríguez ha afirmado que este es "un día de celebración" pero, "sobre todo, un día de reivindicación política en la defensa de la resistencia palestina, de la lucha de su pueblo su pueblo y, de la necesidad de la desaparición del Estado de Israel". Además, ha denunciado el "falso alto al fuego que ahora mismo suponen los ataques de baja intensidad contra Gaza". Preguntado por la sospechas de que se puuedan generar incidentes durante la protesta, ha respondido: "normalidad".

Según ha precisado, "a priori, decir que va a haber incidentes, que puede ser una kalejira violenta, es precisamente crear la tensión para que exista esa violencia". "Desde Palestina Elkartasuna y desde las gradas de animación, lo que venimos hoy aquí es a reivindicar la defensa de la resistencia palestina y nada más", ha puntualizado.

Además, ha afirmado que no se ha producido una convocatoria unitaria, sino dos este sábado en Bilbao, porque "en Euskal Herria hay diferentes formas de solidaridad con Palestina, diferentes estrategias políticas". "Es simplemente una diferencia política", ha explicado.

Por otra parte, ha indicado que "San Mamés y el partido, el campo", es también "un lugar para la reivindicación política". "Habrá que esperar para ver cómo se reivindica dentro", ha concluido.

EuropaPress

