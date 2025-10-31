Cierra el programa Kit Digital tras unas ayudas por 3.400 millones a empresas y autónomos

Madrid, 31 oct (EFECOM).- Más de 850.000 de pymes, microempresas y autónomos han recibido en los últimos tres años ayudas por más de 3.400 millones de euros por parte del programa 'Kit Digital', que este viernes ha cerrado oficialmente el plazo de presentación de solicitudes.

El 'Kit Digital' es un programa de ayudas convocadas por Red.es, dependiente del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, con un presupuesto de 3.067 millones y financiado por la UE, según han informado fuentes del ente público.

Más de 2,5 millones de empleos se han visto beneficiados indirectamente por la implantación de soluciones tecnológicas en negocios de todo el país gracias a este programa.

En los tres años de recorrido, a través de sus diferentes convocatorias, 'Kit Digital' ha llegado a todo el territorio, a todas las provincias y a más del 90 % de los municipios. EFECOM