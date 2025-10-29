Espana agencias

ERC augura que Sánchez saldrá "a hombros" tras su comparecencia en el Senado porque los senadores del PP son "malos"

Por Newsroom Infobae

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saldrá este jueves "a hombros" de su comparecencia en la comisión del Senado que investiga el 'caso Koldo' porque los senadores del PP son muy "malos".

Rufián, cuyo partido es socio parlamentario del Gobierno, ha dicho que entiende que Sánchez se enfrentará a un interrogatorio "duro", pero que saldrá airoso teniendo en cuenta que los parlamentarios 'populares' son muy malos.

"Son tan malos que siempre los cargos del PSOE salen a hombros, así que vaticino que Sánchez" hará lo propio en esa comisión, ha insistido Rufián en declaraciones a los periodistas antes del inicio del Pleno de control al Gobierno.

