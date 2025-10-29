El hombre acusado de violar a tres nietas de su pareja: "Estoy obsesionado con ella. Es una droga"

El presunto pederasta de Serranillos del Valle, conocido como 'el Pelicot español' por violar supuestamente a tres nietas de su pareja, ha manifestado en el juicio que "nunca" tocó a las niñas y que "jamás" las drogó a pesar de un audio en el que admitía ante su mujer los abusos sexuales y reconocía que estaba "obsesionado" con una de las menores.

El juicio contra Antonio A. V. y Fernando O. V. ha quedado visto para sentencia con los informes finales. La fiscal han mantenido su solicitud de pena de 70 de prisión por tres delitos de abuso sexual, coacciones, exhibicionismo y abuso sexual a menor de 16 años.

Por su parte, el letrado de la acusación particular, el abogado Alberto Martín, ha elevado la petición de 72 años de prisión que pedía inicialmente a casi cien al introducir una agravante de alevosía, que se suma a las de parentesco, abuso de confianza y abuso de superioridad.

El abogado ha adelantado que solicitará el ingreso en prisión de Antonio una vez que haya sentencia ante el elevado riesgo de fuga y la gravedad de los delitos. El acusado estuvo dos años en prisión provisional, pero ninguna parte solicitó --la fiscal y el anterior letrado de las víctimas,-- su prórroga y quedó en libertad bajo fianza.

En la documental, la Sala ha reproducido un audio que Antonio mandó a su mujer y abuela de las niñas, donde reconocía los abusos. "La acaricié. Me atraía y la toqué el pecho. Estaba obsesionado con ella. Es una droga la mierda ésta. No pensaba en hacerla daño. La obsesión es en tocarla sus partes íntimas. A mí también me duele. Lo estoy pasando mal. No podía evitarlo tampoco", admitía.

NIEGA LOS ABUSOS

En su interrogatorio, la fiscal le ha preguntado si la voz del audio era suya, a lo que éste ha respondido que sí. El acusado ha relatado que iba a buscar a las tres menores al colegio y que las llevaba a un parque, negando los abusos sexuales.

Pese al audio, ha asegurado que "nunca" tocó a las niñas y que cuando mandó la citada nota de voz no se encontraba bien. "Son mis nietas", le ha espetado ofendido el acusado a la fiscal cuando le ha preguntado si agredió sexualmente a las niñas.

Tras ello, la representante del Ministerio Público le ha recordado que una niña asevera que la agredió hasta en treinta ocasiones y que aparecieron restos de cocaína en el pelo de las niñas tras negar éste que le diera batidos con droga.

En su turno, el otro procesado ha dicho que no es amigo de Antonio y ha asegurado que nunca se fue con él ni con sus nietas, negando haber dado a las pequeñas unos batidos.

En instrucción, manifestó que había coincidido varias veces con Antonio en el parque, donde había una casa abandonado donde se producían según la fiscal presuntamente los tocamientos. "Jamás he ido a esa casa", ha recalcado y ha negado los abusos.

TRASTORNO COGNITIVO

En la prueba pericial, dos psicólogas de parte han expuesto un informe en el que consta que el principal acusado padece un trastorno cognitivo no determinado, que implica una deficiencia estructural de la personalidad.

Tras un biombo, ha comparecido también una menor de 15 años, prima de las víctimas. "Un día vi a mi prima en la piscina sentada al lado de él con las piernas abiertas y le estaba enseñando algo con el móvil. A partir de ese día, dejé de ir con Antonio porque le tenía miedo", ha relatado.

Una de las hermanas le comentó que la llevaba a un cobertizo y que la violaba, que las vestía con trajes "provocativos", y que las obligaba a tomar unos batidos.

PRUEBA PRECONSTITUIDA

La fiscal les acusa de presuntamente violar a las nietas de su pareja, a quienes supuestamente daba zumos con droga y disfrazaba de conejo o enfermeras. Los hechos los cometía presuntamente de forma continuada con un amigo desde finales de 2020 hasta agosto de 2022. Las niñas tenían entonces 6, 8 y 10 años.

La Sala mostró el pasado lunes las grabaciones de la prueba preconstituida realizada en los juzgados a las niñas, quienes relatan que las violaciones se producían a diario y que les obligaba a tomar zumos rosas que "sabían fatal".

Las niñas narran que en ocasiones las disfrazaban de conejo o de enfermeras y que las suministraba pastillas blancas que hacían que luego no se acordaran de nada.

Según el fiscal, el procesado A. A. V., desde finales de 2020 hasta el 15 agosto de 2022, procedió a realizar actos de carácter sexual sobre tres menores, nietas de su entonces pareja.

Así, habría cometido diferentes actos de contenido sexual consistentes en besos, tocamientos de los senos y partes íntimas de las menores, introducción de sus dedos en la vagina, así como masturbación delante de las mismas.

Los hechos se cometieron en la piscina de su domicilio en Serranillos del Valle, y en la vivienda. De igual modo, los tocamientos tuvieron lugar en el parque del Skatepark. Según el fiscal, las dispensaba fluidos como zumos que contenían drogas tóxicas con la finalidad de abolir cualquier acto de voluntad y de que ninguna de ellas pudiera recordar las actuaciones.

Así, las amenazaba con que "le haría lo mismo a sus hermanas pequeñas, y les decía con que los muñecos aparecerían debajo de sus camas y con matarlas, lo que les infundía un gran temor".