PP pide al Gobierno dejar trabajar a UCO y Fiscalía en el caso Koldo para que todos los españoles sepan lo que ha pasado

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha pedido hoy al Gobierno que deje de criticar a la Fiscalía y a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el 'caso Koldo' para que "todos los españoles sepan lo que ha pasado".

Así lo ha afirmado hoy en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, al ser preguntado por las acusaciones realizadas ayer por el empresario Víctor de Aldama en una entrevista en Telemadrid, en las que afirmaba que había pagado hasta cuatro millones de euros en comisiones al exasesor Koldo García y al exministro José Luis Ábalos y que una parte de ésto había ido al PSOE.

El dirigente del PP no ha querido precisar si daba o no credibilidad a estas afirmaciones pero sí ha dicho que lo que parece que hay "cosas muy vinculadas a la corrupción" por todo lo que se está escuchando, las imágenes que se están viendo y toda la información que facilitan los medios de comunicación.

En cualquier caso, considera que lo importante es dejar trabajar a los jueces, a la Fiscalía y a los investigadores de la UCO para que "pongan a cada uno en su sitio en aquellas responsabilidades que tengan".

Además, ha incidido especialmente en reclamar al Gobierno que deje de "criticar" a los jueces, que les deje de "faltar el respeto" y que no cuestione la imparcialidad del trabajo de la UCO y de esta forma, ha remachado, "seguro que todos los españoles sabrán lo que ha pasado".

