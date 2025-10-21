Espana agencias

El PP cree que Aldama "ha dicho más verdades que Ábalos y Bolaños": "La financiación irregular sobrevuela al PSOE"

Por Newsroom Infobae

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este martes que la financiación irregular "sobrevuela" al PSOE y ha subrayado que el comisionista Víctor de Aldama "ha dicho más verdades" que el exministro José Luis Ábalos y que el actual titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Además, ha avisado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que la "corrupción" que afecta al PSOE no está "amortizada" sino que le pasará factura en las urnas.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Muñoz ha criticado que "algunos" estén "pretendiendo instalar la idea de que "ya está amortizada la corrupción para la izquierda", "que no pasa nada" porque el país ya lo "tiene asumido" y que no va a tener coste electoral.

"¿Pero en tan poca consideración tienen a los españoles que se creen que no les va a costar políticamente haberse llevado dinero de los contribuyentes y haber contratado a prostitutas en empresas públicas? ¿De verdad se creen que esto no les va a costar? Para el PP desde luego tiene un coste y lo vamos a ver reflejado en las próximas elecciones", ha advertido.

"EL PROBLEMA" QUE TIENE EL PSOE

Tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los pagos en metálico en el PSOE sin respaldo documental, Muñoz ha hecho hincapié en que los socialistas tienen un "problema": "poder acreditar que toda" su financiación es "legal" y está "acreditada ante el Tribunal de Cuentas".

La dirigente del PP ha destacado que el Tribunal Supremo ha citado a finales de octubre como testigos al exgerente del PSOE Mariano Moreno y a una trabajadora de Ferraz y ha agregado que van a tener que explicar "no solamente los pagos en metálico" sino "si el origen de ese dinero era legal", dado que "no ha quedado acreditado ante el Tribunal de Cuentas que todo ese dinero estuviese auditado".

"Es evidente que sobrevuela esa financiación irregular por las cabezas del Partido Socialista. Ese mismo exgerente, en 2019 y 2020, en cuestión de semanas, de meses, recaudaba miles de euros a través de microcreditos para el PSOE. Era una máquina de recaudar", ha exclamado.

Muñoz ha dicho desconocer si el gerente "va a poder aclarar el origen de ese dinero" que circulaba en Ferraz y si va a encontrar "los tickets que el Gobierno y el PSOE hasta ahora no encuentran". Sin embargo, ha recalcado que los ministros y el portavoz socialista, Patxi López, "mienten" cada vez que "dicen que todo está acreditado y auditado".

En este sentido, la portavoz del Grupo Popular ha criticado que, ante la exigencia de explicaciones por parte del PP sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE, el Gobierno hable de "fango" cuando "ahora" es el propio Tribunal Supremo el que pide investigar porque no están "claras" las cuentas.

En este sentido, ha indicado que "por mucho que desde el Gobierno se intente decir lo contrario", la "financiación irregular sobrevuela al Partido Socialista". "Lo voy a decir muy bajito, así como Illa, para no crispar", ha exclamado con ironía.

LAS PALABRAS DE ALDAMA

Al ser preguntada si da veracidad a las declaraciones del presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, sobre supuestos pagos en negro al exministro Ábalos y apuntando a financiación irregular, Muñoz ha dicho que no vio la entrevista de Aldama en la que hizo esas declaraciones. "Reconozco que estoy enganchada a la serie de 'La diplomática' y en cuanto llegué a casa me puse a verla", ha resaltado.

Eso sí, ha admitido que ha visto sus declaraciones en redes sociales y ha dicho que el PP ni le da ni le quita veracidad. "Es un ciudadano que va a las tertulias, le hacen entrevistas y él explica su versión. Yo sí pongo de manifiesto que el señor Aldama ha dicho más verdades que el señor Ábalos o que el señor Bolaños, por ejemplo", ha indicado.

Dicho esto, ha indicado que ella imagina que Aldama "tendrá forma de acreditar todo lo que ha dicho". "Hasta ahora ha llevado mucha documentación a los juzgados y por eso se están investigando muchas cuestiones. Pero no es labor del Partido Popular decir si creemos o no creemos al señor Aldama. Lo que sí sé es que miente menos que Bolaños. Eso es cierto", ha abundado.

EL SENADO ELIMINA LOS PAGOS EN METÁLICO

Después de que el Senado haya eliminado los pagos en metálico por las dietas y gastos de viaje tras la polémica con los sobres a Ábalos, la portavoz del Grupo Popular ha rehusado valorar decisiones que toma la Mesa de Senado alegando que ni le "parece mejor ni peor".

Dicho esto, ha subrayado que pagar en metálico, siempre que esté dentro de los límites que permite la ley, es legal. "Lo que no es legal es pagar con un dinero del que no puedes explicar su origen", que es lo que le pasa al PSOE". Por eso, ha insistido en que el partido de Pedro Sánchez tiene "un problema".

