El PP dice que a Sánchez le dan igual los presupuestos y solo quiere seguir en el poder para defender a su familia

Por Newsroom Infobae

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado este martes a Pedro Sánchez de incumplir por tercera vez el mandato constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado, pero cree que esto no le importa al jefe del Ejecutivo y le ha acusado de querer solo mantenerse en el poder para, desde ahí, defender a su familia de los casos judiciales en los que está inmersa.

Muñoz ha hecho estas declaraciones en 'Antena 3', recogidas por Europa Press, el día en que se cumple el plazo para presentar las cuentas del Estado en el Parlamento en tiempo y forma.

Para la portavoz 'popular' se trata de una "manifiesta inconstitucionalidad" ya que la Constitución establece que "como mínimo el Gobierno tiene que presentarlos en tiempo y forma y es la tercera vez que incumple este mandato constitucional".

Según Ester Muñoz, al presidente del Gobierno no le importa incumplir la Constitución y estar toda la Legislatura sin presupuestos porque, alega, a él "no le preocupa España" sino que lo que le preocupa es mantenerse en el poder para poder "seguir utilizando y haciendo uso" de él para "defender a su familia, a su partido, a su gobierno, de todos los casos judiciales que tienen".

