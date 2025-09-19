Espana agencias

España y otros 4 países afectados por un supuesto caso de evasión fiscal y blanqueo

Bruselas, 19 sep (EFECOM).- Los presupuestos estatales de España, Austria, Francia, Alemania e Italia se han visto afectados por un presunto caso de evasión fiscal a gran escala y blanqueo de capitales a manos de una red integrada por tres personas, que se han declarado culpables en Letonia en el marco de una investigación bautizada "Admiral 2.0".

La Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) explicó que presentó a los responsables de la trama tres acuerdos de culpabilidad de evasión fiscal y blanqueo de capitales ante el Tribunal de Asuntos Económicos de Letonia, según informó este viernes en un comunicado.

El esquema fraudulento investigado, que implicaba la venta de productos electrónicos de consumo, ha causado un perjuicio fiscal estimado de 297 millones de euros al presupuesto de la UE y a los presupuestos de España, Austria, Francia, Alemania e Italia.

En particular, las acciones de la trama habrían causado daños por valor de unos 5 millones de euros a los presupuestos nacionales de esos países.

Las autoridades fiscales de Austria, Alemania y Francia han solicitado el estatus de víctima en el procedimiento y participarán en la vista judicial, indicó la EPPO.

Está previsto que el tribunal letón apruebe los acuerdos de culpabilidad alcanzados con cada uno de los acusados ​​el próximo 26 de septiembre.

La pena prevé un año de prisión y multas superiores a un millón de euros, así como la confiscación de bienes, incluyendo dinero en efectivo, relojes de lujo y criptomonedas.

El pasado junio, la Fiscalía Europea ya remitió al Tribunal de Asuntos Económicos de Letonia al presunto cabecilla de la organización criminal.

De ser declarado culpable, ese acusado podría enfrentarse a una pena de hasta diez años de prisión por evasión fiscal y doce años por blanqueo de capitales. EFECOM

