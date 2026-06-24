'Morir no siempre sale bien', una comedia social con dos familias "unidas" por un cadáver

Marina Estévez Torreblanca

Madrid, 24 jun (EFE).- En 'Morir no siempre sale bien' un misterioso cadáver unirá de manera inesperada las trayectorias de dos familias, una pobre y otra rica. A pesar de la distancia inicial, acabarán por hacer "un traspaso de valores y emociones", ha explicado a EFE Claudia Pinto, directora de esta comedia social que se estrena el viernes en cines.

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La película cuenta la historia de Rosario (Tamara Casellas, 'La buena hija'), que se ve empujada a buscar una solución vital desesperada después del despido improcedente de su hermano (Raúl Prieto, 'Antidisturbios') y de su marido (Juan Carlos Vellido, 'Hierro').

La rocambolesca idea de esta familia humilde es secuestrar el cadáver de su adinerado jefe, recién fallecido, y pedir un rescate, suceso que genera una gran desazón y agitación en la viuda (Ana Wagener, 'El Reino') e hijos, aunque no solo por las razones más obvias.

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Esta intriga alocada sirve para hablar desde el humor de desigualdades sociales, carestía de la vivienda, desempleo y corrupción moral. "Son esas líneas rojas que te saltas o no te saltas por conseguir tu felicidad", remarca Pinto, cineasta venezolana afincada en España y ganadora de un Goya por el documental 'Mientras seas tú'.

Unas líneas rojas que sobrepasa con creces el personaje de Tamara Casellas como madre de una familia necesitada pero muy unida. "Hicimos un trabajo grande para crear ese ambiente familiar con los compañeros", asegura la intérprete.

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A su juicio, la película refleja "a esas mujeres que aparentemente se quedan por debajo pero han estado dirigiendo las situaciones desde siempre". "En su caso prefiere no dar mucho espacio a los hombres porque no tienen muy buenas ideas", resalta además la actriz.

Tendrá su "espejo" en Ana Wagener, una mujer privilegiada pero infeliz. "El personaje de Inés me parecía bastante reto, porque ya cuando aparece en la película le rodea un halo de intriga", subraya la actriz. Es una mujer que acaba de enviudar "pero ante los ojos de sus hijos está mejor que nunca", remarca, una realidad que despierta la curiosidad del espectador.

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Aunque serán las hijas de ambas (Paula Muñoz, 'Desenterrats' y Carmen Arrufat, 'La inocencia') las que realmente empujen a sus madres a actuar y a tomar decisiones con una cierta moralidad interna que demuestren que en todos los casos, hasta en los más extremos, pueden existir los valores.

Por eso, como asegura la directora, también autora del guión junto a Luis Moreno ('Purgatorio'), la película plantea que "independientemente del lugar en el que naces, de estas herencias emocionales, de estos trampolines que vienen de fábrica, siempre hay puntos donde el humano converge".

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Pinto, afincada en Valencia, habla de referentes como Luis García Berlanga, ya que precisamente esta película se ha rodado en la tierra del genial director valenciano, y parcialmente en esa lengua.

Como en las películas del autor de 'El verdugo', "buscábamos ese humor punzante, pero a la vez una ternura para mirar a los personajes", dice Pinto, que también se ha fijado en 'Parásitos' y sus familias extremas retratadas por el surcoreano Bong Joon-ho.

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Esta comedia negra, producida por Tornasol Media, Voramar Films y Movistar Plus+, entre otros, cuenta también con las actuaciones de Pau Durà ('Crematorio'), Daniel Pérez Prada ('Cuéntame') y Jorge Motos, 'Lucas'). EFE

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