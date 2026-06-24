El Gobierno pone un nuevo límite a los jugadores ‘online’: no podrán gastar más de 700 euros al día en casas de apuestas y casinos virtuales

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en una foto de archivo (Europa Press)

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros un real decreto que introduce un nuevo sistema de depósitos para jugadores online. A partir de ahora, cada persona tendrá una cantidad máxima de dinero que podrá ingresar para apostar entre todas las plataformas, con un tope por defecto de 700 euros al día y de hasta 3.300 euros al mes.

La norma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, supone un cambio respecto al sistema vigente hasta ahora, en el que el límite económico se establecía de manera independiente por cada operador. Esto permitía que un usuario pudiera multiplicar su capacidad de depósito si abría cuentas en varias casas de juego online con licencia en España.

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Ahora pasarán a computarse de manera global para cada persona, independientemente del número de plataformas en las que participe, lo que impedirá evadir los topes de depósito fijados.

La medida está especialmente dirigida a quienes desarrollan su actividad en varias plataformas, un colectivo que representa aproximadamente el 31% de las personas activas en juego online en España, según Consumo.

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Estos son los aspectos clave del real decreto aprobado por el Gobierno con el objetivo desarrollar un “entorno más seguro” para las personas que juegan online:

Límites globales de depósito para jugadores ‘online’

Se establece un sistema centralizado en el que los jugadores no podrán invertir por defecto más de 700 euros al día, 1.750 euros a la semana y 3.300 euros en un periodo de cuatro semanas en el conjunto de las plataformas en las que participen. Esto significa que, cuando un usuario alcance el tope global, no podrá seguir depositando dinero en ningún operador independientemente de cuántas cuentas tenga abiertas.

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Los nuevos límites podrán ser modificados o eliminados voluntariamente para adaptarlos a las preferencias individuales de juego y a necesidades de control de cada persona. El trámite se realizará a través de un procedimiento específico y con garantías de información sobre los riesgos asociados a esta actividad.

Los usuarios podrán tanto reducir como aumentar estos límites. Fuentes del ministerio señalan a EFE que el objetivo de esto es combinar la protección de los jugadores con la libertad de elección y evitar que quienes realizan apuestas más elevadas acaben recurriendo a plataformas ilegales, donde no existen restricciones. De este modo, las modificaciones a la baja se aplicarán inmediatamente y al alza tardarán 72 horas.

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En el sistema que estaba en vigor hasta ahora, los límites de depósito se fijaban por separado para cada plataforma, con unos topes generales de 600 euros al día, 1.500 a la semana y 3.000 al mes.

Una persona coloca una tarjeta de crédito junto a un teclado de ordenador (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más control y protección de datos en el juego

La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) será la encargada de gestionar este nuevo límite de depósito y de desarrollar la herramienta tecnológica capaz de coordinar la información necesaria para verificar el cumplimiento de los límites en tiempo real.

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De esta forma, Consumo podrá controlar mejor la actividad de juego, evitando que las distintas plataformas tengan que compartir información entre ellas y reforzando la protección de los datos personales de los jugadores.

Adicionalmente, la norma aprobada por el Gobierno actualiza determinados aspectos técnicos de regulación del juego online y refuerza la información que los operadores deben facilitar a las personas usuarias sobre las herramientas de juego seguro disponibles.

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