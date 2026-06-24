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Último aviso de Hacienda para quienes tienen que pagar la Renta: el plazo de domiciliación termina este jueves

Los contribuyentes con resultado positivo podrán dividir el importe en dos cargos, del 60% y el 40%

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Varias personas son atendidas para realizar de forma presencial su declaración de la renta.
Atención ciudadana para confeccionar la declaración de la renta (GVA / Europa Press)

Los contribuyentes cuya declaración de la Renta 2025 salga a pagar tienen hasta este jueves, 25 de junio, para domiciliar el pago en su cuenta bancaria. Aunque la campaña del IRPF termina oficialmente el próximo 30 de junio, este plazo se adelanta para quienes quieran que Hacienda cargue automáticamente el importe a ingresar.

La fecha afecta a las declaraciones con resultado positivo, es decir, aquellas en las que el contribuyente debe abonar dinero a la Agencia Tributaria. En estos casos, la domiciliación permite dejar programado el cargo sin tener que hacer después un pago manual ni obtener un Número de Referencia Completo, conocido como NRC.

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Presentar la declaración antes del 25 de junio no implica adelantar el cobro. Si el contribuyente domicilia el pago, Hacienda realizará el cargo el 30 de junio, último día de la campaña. Por eso, la fecha clave no es tanto cuándo se cobra, sino hasta cuándo se puede elegir esta forma de pago.

Qué pasa si la Renta sale a pagar y se domicilia antes del 25 de junio

Cuando la declaración sale a ingresar, el contribuyente puede abonar todo el importe de una sola vez o fraccionarlo en dos pagos, sin intereses ni recargos. Esta segunda opción aparece de forma habitual en Renta Web y permite repartir la cantidad pendiente en dos cargos.

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El primer plazo supone el 60% del importe y se carga el 30 de junio en la cuenta indicada por el contribuyente. El segundo plazo, correspondiente al 40% restante, se carga el 5 de noviembre. En ambos casos conviene tener saldo suficiente en la cuenta bancaria en esas fechas.

ESTE reparto permite suavizar el impacto del pago. Por ejemplo, una declaración a ingresar de 500 euros se dividiría en 300 euros en junio y 200 euros en noviembre. Si el resultado fueran 1.200 euros, el primer cargo sería de 720 euros y el segundo, de 480 euros.

Llega abril y con él la obligación de presentar la Declaración de la Renta. Te explicamos las fechas importantes, cómo puedes presentarla (por internet, teléfono o presencialmente) y los límites de ingresos que te obligan a declarar.

Cómo pagar la declaración si se pasa el plazo de domiciliación

Si la declaración se presenta después del 25 de junio y sale a pagar, el contribuyente podrá seguir presentándola hasta el 30 de junio, pero ya no podrá domiciliar el pago total ni el primer plazo. En ese caso, tendrá que utilizar otras vías de ingreso.

La Agencia Tributaria permite pagar con cargo en cuenta, tarjeta o Bizum, además de introducir un NRC de un pago ya realizado. El NRC es el justificante que acredita que el ingreso se ha efectuado y permite completar la presentación de la declaración.

Otra posibilidad es generar el documento para ingresar en banco o caja. En ese caso, la declaración puede quedar presentada por vía telemática, pero pendiente de pago, y el contribuyente deberá acudir después a una entidad financiera colaboradora para abonar la cantidad correspondiente.

Quienes tengan dificultades para afrontar el importe también pueden solicitar un aplazamiento, aunque esta vía es distinta del fraccionamiento ordinario de la Renta en dos plazos. La solicitud debe tramitarse ante la Agencia Tributaria y queda sujeta a las condiciones aplicables.

Últimos días para pedir cita y presentar la declaración

La campaña de la Renta 2025 entra así en su recta final. El lunes 29 de junio es el último día para solicitar cita previa si se quiere recibir ayuda de la Agencia Tributaria por teléfono o de forma presencial en oficinas. La presentación de declaraciones termina el martes 30 de junio.

Presentar la declaración fuera de plazo puede implicar recargos o sanciones. En las declaraciones a ingresar, el recargo inicial es del 1% del importe, más otro 1% adicional por cada mes completo de retraso si no ha habido requerimiento previo de Hacienda. En las declaraciones a devolver, presentar fuera de plazo también puede conllevar sanción.

Por eso, aunque el calendario general permite apurar hasta el 30 de junio, quienes tengan la Renta a pagar deben revisar antes si quieren domiciliar el cargo. Para ellos, la fecha realmente urgente llega este jueves.

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