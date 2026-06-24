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La Policía Nacional realiza 40 detenciones durante la noche de San Juan en València

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València, 24 jun (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido, durante el dispositivo especial por la celebración de la Noche de San Juan en València, a 40 personas, ha efectuado 927 identificaciones y ha levantado 225 actas, la mayoría (193) por tenencia de estupefacientes, y se ha denunciado una violación y dos casos de violencia de género.

Durante el dispositivo desplegado en las playas del Cabanyal-Malvarrosa, que comenzó a las seis de la tarde de este martes y ha finalizado en la mañana de este miércoles, se han efectuado 40 detenciones por tráfico de drogas, riña tumultuaria, robo en el interior de un vehículo y atentado a agente de la autoridad, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

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Además, los agentes han identificado a 927 personas y se han levantado 225 actas por, entre otros motivos, posesión de droga, armas y otras infracciones administrativas.

Cuatro de los detenidos lo fueron por participar en una reyerta en las inmediaciones de un local de ocio nocturno utilizando objetos peligrosos en la misma.

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Los agentes detuvieron también a un hombre que fue sorprendido 'in fraganti' robando en el interior de un vehículo y que causó lesiones a una agente de la Policía Nacional cuando fue arrestadoE.

En la localidad de Gandia se han identificado a 215 personas, se ha realizado 37 actas por tenencia/consumo de droga y una por posesión de armas, mientras que en Sagunto se han identificado a 34 personas, se han producido y se han levantado dos actas por tenencia/consumo de droga, según han informado las mismas fuentes policiales. EFE

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