El truco de la botella de agua congelada para refrescar toda la casa en plena ola de calor

Botella de agua congelada. (Freepik)

Las altas temperaturas que trae consigo la primera ola de calor del verano, con registros que pueden superar los 40 ℃ en varias zonas, han puesto en jaque a los hogares que buscan soluciones para mantenerse frescos sin disparar el consumo eléctrico. Las alternativas convencionales, como el aire acondicionado o los ventiladores, se ven opacadas por el temor a facturas elevadas y por la incomodidad que pueden provocar el ruido o la circulación de polvo y polen en el ambiente.

Ante este escenario, muchas familias han comenzado a explorar métodos caseros y económicos para hacer frente a las temperaturas extremas. En ese contexto se ha popularizado una técnica sencilla, conocida en Alemania como Flaschenkühlung, refrigeración con botella, que utiliza una botella de agua congelada para refrescar habitaciones sin necesidad de aparatos eléctricos. Esta alternativa destaca por su bajo coste y facilidad de implementación, motivos por los que se ha difundido rápidamente en redes sociales y medios.

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El truco consiste en aprovechar el proceso físico de la fusión del hielo para absorber el calor ambiental y generar una corriente de aire fresco en los espacios cerrados. Según explican los expertos, se trata de un procedimiento temporal pero efectivo, que permite reducir la sensación térmica en habitaciones pequeñas o medianas durante varias horas, sin necesidad de recurrir a costosos dispositivos de climatización.

Paso a paso de la botella congelada

El método requiere solo una botella de plástico grande; de un litro y medio es suficiente, agua del grifo y acceso a un congelador. El primer paso es llenar la botella con agua, dejando un espacio libre en la parte superior para evitar que el recipiente reviente al expandirse el líquido durante la congelación. Luego, se coloca la botella en el congelador y se deja allí durante toda la noche.

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La primera ola de calor del verano que ha empezado este sábado dejará a 35 provincias con avisos por altas temperaturas, 18 de ellos en nivel naranja, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Diferentes personas, en las playas de València, han tildado de "insoportable" esta época del año, que ha comenzado antes que antaño, a su juicio.

Al día siguiente, la botella de agua sólida se sitúa en un punto elevado de la habitación, preferiblemente sobre una bandeja o recipiente que recoja el agua a medida que el hielo se derrite. Al fundirse, el hielo absorbe el calor del aire circundante, lo que genera un leve descenso de la temperatura en el entorno inmediato. Este enfriamiento provoca que el aire fresco descienda, creando una corriente que ayuda a mejorar el confort térmico.

El efecto refrescante de esta técnica es limitado en el tiempo: suele prolongarse entre tres y cinco horas, dependiendo del tamaño de la botella, la cantidad de hielo y la temperatura ambiente. Según estimaciones de especialistas, puede lograrse una reducción de entre uno y tres grados en la zona próxima al hielo, lo que resulta suficiente para aliviar la sensación de bochorno en los momentos de mayor calor.

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Otros métodos caseros para el calor

Entre las virtudes del truco de la botella de agua congelada destacan su sencillez, el bajo coste y la ausencia de consumo eléctrico adicional. Es una solución especialmente útil para quienes desean evitar el uso de ventiladores o aire acondicionado, ya sea por motivos económicos, para reducir el ruido ambiental o para minimizar la dispersión de polvo y polen en el hogar.

Las botellas son el mejor aliado del verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, el método tiene límites claros. Su efecto es temporal y localizado, lo que significa que no puede competir con los sistemas de climatización en superficies amplias ni en jornadas de calor extremo prolongado. Además, su eficacia se maximiza en habitaciones pequeñas y cerradas; en espacios grandes o muy concurridos, el descenso térmico será poco perceptible.

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Existen otras alternativas caseras, como el uso de toallas húmedas colgadas frente a las ventanas, que aprovechan la evaporación para enfriar el aire entrante durante la noche. Este método resulta más eficaz en climas secos y con corrientes nocturnas, pero pierde efectividad en ambientes húmedos o cuando las temperaturas exteriores se mantienen elevadas incluso al anochecer.

El truco de la botella de agua congelada se suma así al repertorio de soluciones domésticas para combatir el calor, ofreciendo una vía accesible y de rápida aplicación para quienes buscan aliviar el ambiente sin grandes gastos ni instalaciones complejas.

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