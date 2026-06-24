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Catar detiene a 25 aficionados tras pelea en restaurante durante partido Argelia-Jordania

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El Cairo, 24 jun (EFE).- Una pelea en un famoso restaurante de Doha tras la transmisión del partido entre Jordania y Argelia del martes en el Mundial 2026, en el que la selección jordana perdió 1-2, se saldó con 25 personas "de nacionalidad árabe" detenidas.

Así lo anunciaron este miércoles las autoridades cataríes, quienes señalaron en un comunicado del ministerio del Interior que apuntó que ahora "se están llevando a cabo los procedimientos necesarios para ponerlos a disposición de la Fiscalía General, a fin de continuar con las actuaciones legales correspondientes".

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La nota fue difundida después de que circularan en las redes imágenes y vídeos que muestran a varias personas peleando y golpeándose con sillas, en una escena de caos en un restaurante, sin que se conozcan los motivos, si bien medios árabes indicaron que la riña se produjo tras el partido entre Jordania y Argelia de la madrugada del martes.

"En referencia a lo que ha circulado en las redes sociales, que muestra una pelea entre varias personas en uno de los restaurantes de la zona de Dafna, así como las conductas ilegales que la acompañaron, las cuales constituyeron una agresión contra la seguridad de las personas y los bienes, además de una alteración del orden público", dijo la nota.

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Señala que las autoridades iniciaron "las medidas necesarias respecto al incidente", y "han detenido a 25 personas de nacionalidad árabe", sin especificar, en tanto llamó a que "todos (los ciudadanos y residentes) respeten las leyes y reglamentos, actúen con responsabilidad y se abstengan de cualquier comportamiento que pueda perturbar la seguridad y el orden público".

Al mismo tiempo, advirtió que "no tolerará ninguna conducta contraria a la ley y tomará las medidas necesarias contra toda persona cuya participación en actos ilícitos quede demostrada, o que afecten a la seguridad y estabilidad de la sociedad". EFE

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