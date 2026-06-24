Espana agencias

Tribunal de EEUU rechaza embargo de activos de selección española de fútbol por renovables

Guardar
Google icon

Madrid, 24 jun (EFE).- Un tribunal estadounidense ha rechazado que el fondo Blasket, acreedor de España por el cambio de normativa de energías renovables de 2013, pueda embargar activos de empresas vinculadas a la selección española de fútbol, que es una entidad jurídica "distinta del Estado español".

En un documento fechado el pasado 22 de junio al que ha tenido acceso Efe, el juez de la corte del distrito de Columbia John D. Bates admite que Blasket puede buscar activos embargables vinculados a España, pero destaca que "tanto la Federación Española de Fútbol como la selección son entidades jurídicas distintas y no existen pruebas suficientes de que sean un 'alter ego' del Estado".

PUBLICIDAD

El litigio obedece a las consecuencias del cambio en la normativa española para la retribución a las renovables decretado en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), que supuso un recorte a la retribución que recibían estas instalaciones durante su vida útil. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

'Morir no siempre sale bien', una comedia social con dos familias "unidas" por un cadáver

Infobae

Catar detiene a 25 aficionados tras pelea en restaurante durante partido Argelia-Jordania

Infobae

Budimir, primer futbolista de Osasuna en anotar en un Mundial

Infobae

Aparece el cadáver de un hombre en la ría del Nervión en Sestao (Bizkaia)

Infobae

Desabre asegura que no tiene nada que reprocharle a sus jugadores

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez comparece en el Congreso para informar de los casos Zapatero, Leire y Ábalos, en directo: última hora la sesión sobre corrupción

Pedro Sánchez comparece en el Congreso para informar de los casos Zapatero, Leire y Ábalos, en directo: última hora la sesión sobre corrupción

La trama Leire utilizó la marca Fútbol Club Barcelona para camuflar mordidas de 150.000 euros de una empresa experta en demoliciones

Salvamento Marítimo publica su mayor contrato de balsas salvavidas... pero de momento sus barcos no cuentan todos con desfibriladores

Si Estados Unidos no autoriza el uso del móvil de Rodolfo Reyes, ¿qué queda contra Zapatero? Las otras pruebas que sostienen la investigación del ‘caso Plus Ultra’

Sánchez trata de sacar la legislatura de los tribunales y acelera medidas sociales para demostrar a sus socios que merece la pena seguir: “La respuesta está aquí”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Depósitos o letras del Tesoro: cómo buscan los ahorradores rentabilidad segura tras la subida de tipos de interés del BCE

El fin de la ‘Golden Visa’ no frena la inversión extranjera en vivienda: alcanza el 16,9% del total y se centra en pisos de segunda mano

Una semana de hotel ya supera los 865 euros: los precios suben un 5% antes del verano y el turista extranjero tira del sector

Esto dice la ley sobre qué hacer si se rompe el aire acondicionado en el piso de alquiler durante la ola de calor

DEPORTES

Vídeo resumen y goles: Colombia supera por la mínima a RD Congo, asegura su clasificación y le servirá el empate contra Portugal para ser primera

Vídeo resumen y goles: Colombia supera por la mínima a RD Congo, asegura su clasificación y le servirá el empate contra Portugal para ser primera

Aday Mara y Sergio de Larrea abren una nueva página para España en la NBA: jugarán en los Oklahoma City Thunder y los Dallas Mavericks

Budimir da la primera victoria a Croacia y elimina a Panamá del Mundial 2026: el resumen y el gol, en vídeo

Ghana resiste ante Inglaterra y deja abierto el liderato del Grupo L en el Mundial 2026: el resumen del partido, en vídeo

El histórico récord de Cristiano Ronaldo, sus dos goles y la manita de Portugal ante Uzbekistán en el Mundial, en vídeo