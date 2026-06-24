Tribunal de EEUU rechaza embargo de activos de selección española de fútbol por renovables

Madrid, 24 jun (EFE).- Un tribunal estadounidense ha rechazado que el fondo Blasket, acreedor de España por el cambio de normativa de energías renovables de 2013, pueda embargar activos de empresas vinculadas a la selección española de fútbol, que es una entidad jurídica "distinta del Estado español".

En un documento fechado el pasado 22 de junio al que ha tenido acceso Efe, el juez de la corte del distrito de Columbia John D. Bates admite que Blasket puede buscar activos embargables vinculados a España, pero destaca que "tanto la Federación Española de Fútbol como la selección son entidades jurídicas distintas y no existen pruebas suficientes de que sean un 'alter ego' del Estado".

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El litigio obedece a las consecuencias del cambio en la normativa española para la retribución a las renovables decretado en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), que supuso un recorte a la retribución que recibían estas instalaciones durante su vida útil. EFE