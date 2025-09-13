Espana agencias

Vox inicia mañana el curso exhibiendo a sus aliados para impulsarse, en pleno auge en las encuestas a costa del PP

Por Newsroom Infobae

Guardar

Vox celebra este domingo el evento político 'Europa Viva 25' donde volverá a hacer gala de sus alianzas internacionales y tomará impulso de cara al nuevo curso, en un momento en el que las encuestas le auguran buenos resultados electorales porque gana votantes a expensas del PP.

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, calificó el acto como "el mayor evento político del año" y afirmó que se ha concebido para "dar un nuevo impulso" al partido "en contra de agoreros, de ciertos medios y de otros partidos", siguiendo la estrategia de reivindicarse como "única alternativa al bipartidismo caduco". "Hay que reconquistarlo todo para hacer una España nueva y decente que deje atrás este capítulo de nuestra historia", dijo en rueda de prensa.

Vox no ha difundido por el momento la lista de los oradores confirmados, pero previsiblemente acudirán líderes y dirigentes de los partidos europeos que conforman el grupo del Parlamento Europeo Patriotas y que, posteriormente, se constituyó en partido europeo, que preside precisamente Abascal.

Pero Vox ha sufrido un revés al caerse el presidente de Argentina, Javier Milei, que sufrió una derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires el domingo pasado mientras su hermana, Karina Milei, ha sido acusada de presunta corrupción. Sí intervendrá por vía telemática.

El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, resta importancia a la derrota de Milei y pone en valor las políticas del mandatario argentino, que Vox "quiere impulsar desde España", según señala. Se centra en los recortes en el gasto "político superfluo" o la lucha contra el 'wokismo', entre otros.

"Vamos a seguir trabajando para que algunos cambios que (Milei) ha podido impulsar desde el Gobierno de Argentina los podamos hacer nosotros desde el Gobierno de la nación más pronto que tarde", dijo en una entrevista concedida a 'RNE' este viernes, recogida por Europa Press. Una de las intervenciones de Milei en un acto de Vox, en mayo de 2024, abrió un conflicto diplomático con Buenos Aires. El mandatario llamó "corrupta" a Begoña Gómez, esposa del presidente, Pedro Sánchez.

EN UN BUEN MOMENTO

La celebración del 'Europa Viva 25' sucede en un momento dulce para Vox. Esta semana se han conocido encuestas que coinciden en señalar un crecimiento del partido de Abascal en intención de voto. Este auge es posible porque pesca votantes del PP, según los mismos sondeos.

Vox aboga por recibir los datos de las encuestas con cautela, tanto si son positivos como si son negativos. Precisamente Garriga, se expresaba en esta línea en la entrevista concedida a 'RNE'.

"Hemos sido siempre prudentes con las encuestas, cuando nos han dado buenos resultados o cuando nos han dado resultados malos", insistió Garriga. No obstante, constató como "una realidad" que "cada día los españoles están más cansados de un Gobierno rodeado de corrupción y que no ofrece alternativas al auténtico drama social y económico".

El vicepresidente y secretario general cree que el evento del domingo mostrará "esa ilusión y es esperanza por un cambio real de políticas, no solo de color de Gobierno". "Se va a materializar en un acto de esperanza, de patriotismo y donde se va a plantear un proyecto político de alternativa para todos los españoles", zanjó.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Piden cuatro años de prisión para tres acusados de tener una plantación de cannabis en Noez (Toledo)

Piden cuatro años de prisión

Sumar cree que Díaz sale reforzada pese a la derrota con la reducción de jornada y justifica su tono duro ante Junts

Sumar cree que Díaz sale

Feijóo desea una buena Diada a los catalanes y reivindica una Cataluña "próspera, abierta y competitiva"

Feijóo desea una buena Diada

Sánchez desea buena Diada y reclama "convivencia, respeto y progreso" para que los catalanes "sigan avanzando"

Sánchez desea buena Diada y

Ayuso y oposición se reencuentran este jueves en el Debate sobre el Estado de la Región con Gaza y migración de fondo

Ayuso y oposición se reencuentran
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Madrid se prepara para el

Madrid se prepara para el fin de la Vuelta más tenso en décadas: detenciones, denuncias y miles de agentes desplegados por las protestas contra Israel

España capitanea la presión europea sobre Israel y suma apoyos en la UE mientras crece la tensión entre Netanyahu y Sánchez: “Vamos a ser mayoría en Europa”

Tellado (PP) cree que Sánchez “está contra las cuerdas” por su “infierno judicial y político”

Dos incendios activos en Huelva movilizan a decenas de efectivos y obligan a cortar carreteras y vías ferroviarias

España aportará medios aéreos para la iniciativa de la OTAN en el flanco oriental: “Estarán ahí todo el tiempo que haga falta. Putin no nos va a amedrentar”

ECONOMÍA

Una jubilada que vive con

Una jubilada que vive con 150 euros al mes denuncia el impacto de los pisos turísticos en el precio de la vivienda: “No me alquilan por ser persona vulnerable”

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

El discurso anti-impuestos de los ‘influencers’ alimenta la confusión en redes: “Sus seguidores llegan a considerarlos amigos y no se cuestionan qué es verdad y qué no”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

DEPORTES

Previa de LaLiga: Atlético de

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao

La UEFA dice no al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, aunque iniciará una ronda de consultas