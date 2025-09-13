Vox inicia mañana el curso exhibiendo a sus aliados para impulsarse, en pleno auge en las encuestas a costa del PP

Vox celebra este domingo el evento político 'Europa Viva 25' donde volverá a hacer gala de sus alianzas internacionales y tomará impulso de cara al nuevo curso, en un momento en el que las encuestas le auguran buenos resultados electorales porque gana votantes a expensas del PP.

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, calificó el acto como "el mayor evento político del año" y afirmó que se ha concebido para "dar un nuevo impulso" al partido "en contra de agoreros, de ciertos medios y de otros partidos", siguiendo la estrategia de reivindicarse como "única alternativa al bipartidismo caduco". "Hay que reconquistarlo todo para hacer una España nueva y decente que deje atrás este capítulo de nuestra historia", dijo en rueda de prensa.

Vox no ha difundido por el momento la lista de los oradores confirmados, pero previsiblemente acudirán líderes y dirigentes de los partidos europeos que conforman el grupo del Parlamento Europeo Patriotas y que, posteriormente, se constituyó en partido europeo, que preside precisamente Abascal.

Pero Vox ha sufrido un revés al caerse el presidente de Argentina, Javier Milei, que sufrió una derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires el domingo pasado mientras su hermana, Karina Milei, ha sido acusada de presunta corrupción. Sí intervendrá por vía telemática.

El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, resta importancia a la derrota de Milei y pone en valor las políticas del mandatario argentino, que Vox "quiere impulsar desde España", según señala. Se centra en los recortes en el gasto "político superfluo" o la lucha contra el 'wokismo', entre otros.

"Vamos a seguir trabajando para que algunos cambios que (Milei) ha podido impulsar desde el Gobierno de Argentina los podamos hacer nosotros desde el Gobierno de la nación más pronto que tarde", dijo en una entrevista concedida a 'RNE' este viernes, recogida por Europa Press. Una de las intervenciones de Milei en un acto de Vox, en mayo de 2024, abrió un conflicto diplomático con Buenos Aires. El mandatario llamó "corrupta" a Begoña Gómez, esposa del presidente, Pedro Sánchez.

EN UN BUEN MOMENTO

La celebración del 'Europa Viva 25' sucede en un momento dulce para Vox. Esta semana se han conocido encuestas que coinciden en señalar un crecimiento del partido de Abascal en intención de voto. Este auge es posible porque pesca votantes del PP, según los mismos sondeos.

Vox aboga por recibir los datos de las encuestas con cautela, tanto si son positivos como si son negativos. Precisamente Garriga, se expresaba en esta línea en la entrevista concedida a 'RNE'.

"Hemos sido siempre prudentes con las encuestas, cuando nos han dado buenos resultados o cuando nos han dado resultados malos", insistió Garriga. No obstante, constató como "una realidad" que "cada día los españoles están más cansados de un Gobierno rodeado de corrupción y que no ofrece alternativas al auténtico drama social y económico".

El vicepresidente y secretario general cree que el evento del domingo mostrará "esa ilusión y es esperanza por un cambio real de políticas, no solo de color de Gobierno". "Se va a materializar en un acto de esperanza, de patriotismo y donde se va a plantear un proyecto político de alternativa para todos los españoles", zanjó.